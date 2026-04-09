Leverkusen: Kehrer verlängert bis 2027 – Angriff auf Top 3

SID 09.04.2026 • 12:28 Uhr Caroline Kehrer bleibt Bayer Leverkusen erhalten. Die 29-Jährige unterschrieb einen neuen Vertrag bis Sommer 2027.

Mittelstürmerin Caroline Kehrer bleibt dem Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen erhalten. Die 29-Jährige verlängerte ihren im Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis Ende Juni 2027. Dies teilte Leverkusen am Donnerstag mit. Kehrer stand in dieser Saison in 16 Ligaspielen auf dem Platz, sie erzielte bislang zwei Treffer.

Leverkusen-Stürmerin peilt Top drei

„In der kommenden Saison möchte ich mit der Mannschaft die Top drei angreifen und außerdem das Pokalfinale erreichen“, sagte die kanadisch/US-amerikanische Angreiferin, die 2024 vom SC Braga aus Portugal nach Leverkusen gekommen war. Ihr persönliches Ziel sei, „in Zukunft noch mehr Tore zu schießen und mich als Spielerin weiterzuentwickeln“.

Feifel preist Teamplayerin Kehrer

Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Leverkusener Frauen, bezeichnete Kehrer als „eine echte Teamplayerin, die in jedem Training und Spiel höchstes Engagement und maximalen Input für die Mannschaft einbringt“.

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