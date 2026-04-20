Entwarnung bei Nationalspielerin Endemann

Entwarnung bei Fußball-Nationalspielerin Vivien Endemann: Die Offensivspielerin vom VfL Wolfsburg hat beim Nationalteam keine strukturelle Verletzung im Knie erlitten.
Entwarnung bei Nationalspielerin
Ein Reizzustand verhindert aber einen Einsatz am Mittwochabend (18.00 Uhr/im LIVETICKER) im Bundesliga-Nachholspiel bei Werder Bremen. Das gab Trainer Stephan Lerch nach den Untersuchungen am Montag bekannt.
Frauen: Endemann geht nach Liverpool
Endemann hatte sich beim 0:0 der DFB-Frauen in der WM-Qualifikation am Samstag in Österreich am linken Knie verletzt, in der 55. Spielminute musste sie in Ried ausgewechselt werden. „Da geht erst einmal Angst um“, berichtete Lerch über die Szene. Im Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag könnte die 24-Jährige laut Lerch nun aber schon wieder eine Option sein.
Seit anderthalb Wochen steht bereits fest, dass Endemann den VfL im Sommer Richtung England verlassen wird. Nach drei Jahren in Wolfsburg zieht es sie zum FC Liverpool in die Women’s Super League.
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