Entwarnung bei Nationalspielerin Endemann

SID 20.04.2026 • 12:48 Uhr Nach ihrer beim DFB-Team erlittenen Knieverletzung steht die Diagnose bei der Vivien Endemann fest.

Entwarnung bei Fußball-Nationalspielerin Vivien Endemann: Die Offensivspielerin vom VfL Wolfsburg hat beim Nationalteam keine strukturelle Verletzung im Knie erlitten.

Ein Reizzustand verhindert aber einen Einsatz am Mittwochabend (18.00 Uhr/im LIVETICKER) im Bundesliga-Nachholspiel bei Werder Bremen. Das gab Trainer Stephan Lerch nach den Untersuchungen am Montag bekannt.

Frauen: Endemann geht nach Liverpool

Endemann hatte sich beim 0:0 der DFB-Frauen in der WM-Qualifikation am Samstag in Österreich am linken Knie verletzt, in der 55. Spielminute musste sie in Ried ausgewechselt werden. „Da geht erst einmal Angst um“, berichtete Lerch über die Szene. Im Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag könnte die 24-Jährige laut Lerch nun aber schon wieder eine Option sein.