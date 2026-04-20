Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Entwarnung bei Nationalspielerin Endemann

Entwarnung bei Nationalspielerin

Nach ihrer beim DFB-Team erlittenen Knieverletzung steht die Diagnose bei der Vivien Endemann fest.
Endemann nach ihrer Auswechslung in Österreich
Endemann nach ihrer Auswechslung in Österreich
© picture-alliance/HMB Media/SID/Paul Fritz
SID
Nach ihrer beim DFB-Team erlittenen Knieverletzung steht die Diagnose bei der Vivien Endemann fest.

Entwarnung bei Fußball-Nationalspielerin Vivien Endemann: Die Offensivspielerin vom VfL Wolfsburg hat beim Nationalteam keine strukturelle Verletzung im Knie erlitten.

Ein Reizzustand verhindert aber einen Einsatz am Mittwochabend (18.00 Uhr/im LIVETICKER) im Bundesliga-Nachholspiel bei Werder Bremen. Das gab Trainer Stephan Lerch nach den Untersuchungen am Montag bekannt.

Frauen: Endemann geht nach Liverpool

Endemann hatte sich beim 0:0 der DFB-Frauen in der WM-Qualifikation am Samstag in Österreich am linken Knie verletzt, in der 55. Spielminute musste sie in Ried ausgewechselt werden. „Da geht erst einmal Angst um“, berichtete Lerch über die Szene. Im Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag könnte die 24-Jährige laut Lerch nun aber schon wieder eine Option sein.

Seit anderthalb Wochen steht bereits fest, dass Endemann den VfL im Sommer Richtung England verlassen wird. Nach drei Jahren in Wolfsburg zieht es sie zum FC Liverpool in die Women’s Super League.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga – montags ab 19.30 Uhr LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite