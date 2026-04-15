Leverkusen verkündet Neuzugang

SID 15.04.2026 • 12:24 Uhr Die 22-Jährige verlässt die SGS ablösefrei. Für Bayer ist sie die erste Verpflichtung zur neuen Saison.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat Offensivspielerin Natasha Kowalski verpflichtet. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, kommt die 22-Jährige nach Ablauf ihres Vertrages im Sommer von der SGS Essen und erhält im Rheinland einen Kontrakt bis 2028. Kowalski ist der erste Bayer-Zugang für die neue Saison.

„Mit ihr bekommen wir eine Kreativspielerin für das zentrale offensive Mittelfeld, die über einen sehr guten Torabschluss verfügt und zugleich den Blick und die Technik für den finalen Pass mitbringt“, sagte Bayers Sportlicher Leiter Achim Feifel, der „noch viel Entwicklungspotenzial“ bei der früheren Junioren-Nationalspielerin sieht.

Kowalskis Bilanz bei SGS Essen