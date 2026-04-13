Feifel bleibt: Bayer Leverkusen bindet Frauen-Leiter bis 2029

SID 13.04.2026 • 12:21 Uhr Achim Feifel bleibt sportlicher Leiter der Fußballerinnen von Bayer Leverkusen. Der 61-Jährige ist seit 2019 im Verein.

Achim Feifel bleibt Sportlicher Leiter der Fußballerinnen von Bayer Leverkusen. Der 61-Jährige hat seinen Vertrag beim Bundesligisten um drei Jahre bis 2029 verlängert, wie der Verein am Montag mitteilte.

Feifels Verdienst bei Bayer-Frauen

„Wir sind mit der Entwicklung im Frauen-Bereich sehr zufrieden, und das ist zu einem großen Teil natürlich auch Achims Verdienst“, sagte Thomas Eichin, Direktor Lizenz bei Bayer. Feifel arbeitet seit 2019 in Leverkusen, zunächst war er beim aktuellen Tabellenfünften drei Jahre lang als Frauen-Trainer tätig.

Nachwuchs als Schlüssel zur Bundesliga

„Wir wollen uns treu bleiben und auch zukünftig unter anderem durch die Weiterentwicklung junger, talentierter Spielerinnen eine gute und ambitionierte Rolle in der Bundesliga spielen“, sagte Feifel.

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