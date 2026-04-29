Bayern-Frauen siegen mit B-Elf – 20. Liga-Sieg in Serie!

SID 29.04.2026 • 19:55 Uhr Trainer José Barcala wechselt auf allen Positionen - darf aber dennoch jubeln.

Trotz einer Komplettrotation haben die deutschen Meisterinnen des FC Bayern ihre eindrucksvolle Siegesserie in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Vier Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Barcelona siegten die Münchnerinnen mit einer B-Elf 2:0 (0:0) bei Werder Bremen. Es war in der Liga der 20. Erfolg in Serie.

Harder erhöht per Elfmeter

Trainer José Barcala wechselte im Vergleich zum 1:1 im Hinspiel gegen Barcelona auf allen elf Positionen. Die Tore fielen dann, als einige Stammkräfte ins Spiel kamen: Erst traf Natalia Padilla-Bidas (60.) nach einer Kopfballverlängerung von Pernille Harder zur Führung, dann erhöhte die Dänin per Foulelfmeter selbst (66.).

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