Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt holt Nationalspielerin

SID 24.04.2026 • 12:27 Uhr Die Neu-Nationalspielerin, Larissa Mühlhaus, kommt ablösefrei zur Eintracht und erhält dort einen Dreijahresvertrag.

Fußball-Nationalspielerin Larissa Mühlhaus wechselt im Sommer von Werder Bremen zum Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt. Die Offensivspielerin kommt ablösefrei an den Main und erhält dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029, wie die SGE am Freitag verkündete.

„Der Transfer ist einer mit Signalwirkung nach innen und außen“, sagte Frankfurts Sportdirektorin Babett Peter über die Verpflichtung der 23-Jährigen: „Es ist besonders, wenn sich Nationalspielerinnen für unsere Vision und für unseren gemeinsamen Weg entscheiden.“

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Im März hatte Mühlhaus, die in der aktuellen Bundesliga-Saison bislang zwölf Tore und fünf Vorlagen verbucht hat, in der DFB-Auswahl debütiert.

„Für mich war klar, dass ich nach der Saison den nächsten Schritt machen möchte“, erklärte die gebürtige Hamburgerin Mühlhaus ihren Wechsel zum aktuellen Tabellendritten: „Die Eintracht hat dafür die besten Bedingungen, ist ein Klub, der immer auch oben mitspielt.“