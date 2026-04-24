Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt holt Nationalspielerin

Nationalspielerin geht nach Frankfurt

Die Neu-Nationalspielerin, Larissa Mühlhaus, kommt ablösefrei zur Eintracht und erhält dort einen Dreijahresvertrag.
Die Frauen von Werder Bremen treffen im DFB-Pokal-Halbfinale vor ausverkauftem Haus auf den Hamburger SV - eine Rekord-Kulisse. Bei der Ex-Hamburgerin Larissa Mühlhaus wächst die Vorfreude.
SID
Die Neu-Nationalspielerin, Larissa Mühlhaus, kommt ablösefrei zur Eintracht und erhält dort einen Dreijahresvertrag.

Fußball-Nationalspielerin Larissa Mühlhaus wechselt im Sommer von Werder Bremen zum Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt. Die Offensivspielerin kommt ablösefrei an den Main und erhält dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029, wie die SGE am Freitag verkündete.

„Der Transfer ist einer mit Signalwirkung nach innen und außen“, sagte Frankfurts Sportdirektorin Babett Peter über die Verpflichtung der 23-Jährigen: „Es ist besonders, wenn sich Nationalspielerinnen für unsere Vision und für unseren gemeinsamen Weg entscheiden.“

Frauen: „Ausnahmespielerin“ glänzt mit einem Dutzend Tore

Im März hatte Mühlhaus, die in der aktuellen Bundesliga-Saison bislang zwölf Tore und fünf Vorlagen verbucht hat, in der DFB-Auswahl debütiert.

„Für mich war klar, dass ich nach der Saison den nächsten Schritt machen möchte“, erklärte die gebürtige Hamburgerin Mühlhaus ihren Wechsel zum aktuellen Tabellendritten: „Die Eintracht hat dafür die besten Bedingungen, ist ein Klub, der immer auch oben mitspielt.“

Für Werder, derzeit Sechster, ist es ein schmerzhafter Abgang. „Larissa hat sich in Bremen vom Talent zur Ausnahmespielerin entwickelt“, sagte Trainerin Friederike Kromp, die Mühlhaus gerne gehalten hätte: „Wir respektieren dennoch ihre Entscheidung und wünschen ihr für ihre weitere Karriere persönlich wie sportlich alles Gute.“

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga – montags ab 19.30 Uhr LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite