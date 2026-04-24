Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt holt Nationalspielerin

Fußball-Nationalspielerin Larissa Mühlhaus wechselt im Sommer von Werder Bremen zum Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt. Die Offensivspielerin kommt ablösefrei an den Main und erhält dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029, wie die SGE am Freitag verkündete.
Nationalspielerin geht nach Frankfurt
„Der Transfer ist einer mit Signalwirkung nach innen und außen“, sagte Frankfurts Sportdirektorin Babett Peter über die Verpflichtung der 23-Jährigen: „Es ist besonders, wenn sich Nationalspielerinnen für unsere Vision und für unseren gemeinsamen Weg entscheiden.“
Frauen: „Ausnahmespielerin“ glänzt mit einem Dutzend Tore
Im März hatte Mühlhaus, die in der aktuellen Bundesliga-Saison bislang zwölf Tore und fünf Vorlagen verbucht hat, in der DFB-Auswahl debütiert.
„Für mich war klar, dass ich nach der Saison den nächsten Schritt machen möchte“, erklärte die gebürtige Hamburgerin Mühlhaus ihren Wechsel zum aktuellen Tabellendritten: „Die Eintracht hat dafür die besten Bedingungen, ist ein Klub, der immer auch oben mitspielt.“
Für Werder, derzeit Sechster, ist es ein schmerzhafter Abgang. „Larissa hat sich in Bremen vom Talent zur Ausnahmespielerin entwickelt“, sagte Trainerin Friederike Kromp, die Mühlhaus gerne gehalten hätte: „Wir respektieren dennoch ihre Entscheidung und wünschen ihr für ihre weitere Karriere persönlich wie sportlich alles Gute.“
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