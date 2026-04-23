FC Bayern: Frauen feiern Meister-Krimi mit Papp-Schale

SID 23.04.2026 • 05:30 Uhr Der Erfolg soll den Münchnerinnen Rückenwind für die entscheidenden Wochen geben - der Traum vom Triple lebt.

Auf die richtige Schale müssen die frischgebackenen Meisterinnen von Bayern München noch etwas warten – eine provisorische aus Pappe war für die Titelparty jedoch schnell gefunden: Mit der Attrappe in den Händen hüpften Matchwinnerin Giulia Gwinn und ihre Teamkolleginnen euphorisiert durch die Katakomben der Alten Försterei, aus den Boxen dröhnte lautstark der Ballermann-Hit „Der Zug hat keine Bremse“.

„Emotional ist heute schon etwas abgefallen“, sagte Klara Bühl, die beim 3:2 (1:1) bei Union Berlin am Mittwochabend ihr Comeback nach wochenlanger Zwangspause aufgrund einer Wadenverletzung feierte: „Es ist mit der wichtigste Titel für uns, weil er diese Konstanz widerspiegelt.“

Gwinns Volley sichert Bayern-Titel

Dass die Bayern ihre vierte Meisterschaft in Serie vorzeitig perfekt machten, lag auch an Rückkehrerin Bühl und an Gwinn, die sich erst kürzlich während der Länderspielphase die Schulter ausgekugelt hatte. Das Duo hatte vorerst auf der Bank Platz nehmen und von dort aus verfolgen müssen, wie der frühzeitige Titel zwischendurch immer wieder wackelte. Doch dann versenkte Gwinn in der 84. Minute eine Flanke von Bühl volley im linken oberen Eck.

„Wir haben ein paar Späße gemacht, dass es doch schön wäre, wenn wir es entscheiden am Ende“, sagte Gwinn im Anschluss. Letztendlich sei es „aber egal, wer das Tor schießt“. Viel Zeit, die insgesamt achte Meisterschaft zu feiern, haben die Münchnerinnen aber nicht. Bereits am Samstag (18.15 Uhr/ZDF und Disney+) wartet in der Champions League der Top-Favorit FC Barcelona im Halbfinal-Hinspiel auf die Bayern.

Triple-Traum gibt Rückenwind