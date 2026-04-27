Abstieg droht: FCN-Frauen ziehen die Reißleine

Nach seiner Talfahrt in der Frauenfußball-Bundesliga hat sich der 1. FC Nürnberg von Trainer Thomas Oostendorp getrennt. Isabel Bauer übernimmt drei Spieltage vor dem Saisonende beim Club, der zuletzt vier Niederlagen in Serie kassiert hatte und in Abstiegsgefahr geraten ist.
FCN-Frauen ziehen die Reißleine
„Mit Blick auf die letzten Spiele halten wir es für notwendig, einen klaren Impuls zu setzen und frühzeitig Transparenz für alle Beteiligten zu schaffen. Angesichts der aktuellen Situation sind wir davon überzeugt, dass Isabel der Mannschaft neue Ideen mitgeben kann“, sagte Osman Cankaya, Leiter Frauenfußball beim 1. FCN, drei Tage nach der Heimpleite gegen den Hamburger SV (0:1).
Nürnberg rutscht tiefer in Abstiegskampf
Durch die Niederlage im Duell mit dem Aufsteiger hat Nürnberg als Tabellenelfter nur noch einen Punkt Vorsprung auf den HSV und vier auf die SGS Essen auf dem ersten Abstiegsplatz. Im Saisonfinale geht es für die Fränkinnen noch zu den Top-Teams aus Frankfurt und Wolfsburg, dazwischen zu Hause gegen den derzeit 13. Essen. Der Club hat in der Rückrunde nur vier Punkte geholt.
Bauer (27), ehemalige Spielerin bei den Club-Frauen, hat bis zuletzt als Co-Trainerin an Oostendorps Seite gearbeitet.
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