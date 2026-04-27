BVB-Neustart: Alexandra Popp jagt Pokal und Work-Life-Balance

SID 27.04.2026 • 11:40 Uhr Alexandra Popp muss aktuell verletzt zuschauen. Im Sommer wechselt sie zu Borussia Dortmund.

Mit neuer Work-Life-Balance zu weiteren Erfolgen: Alexandra Popp will mit ihrem Wechsel zu Borussia Dortmund auch im Umgang mit sich einen Neuanfang schaffen. „Ich will versuchen, mir neben dem Platz mehr Zeit für mich zu nehmen. Ich will ausgeglichener sein“, sagte die 35 Jahre alte frühere Nationalmannschaftskapitänin, die den VfL Wolfsburg im Sommer nach 14 Jahren verlässt, in einem Sport1-Interview: „In Dortmund kann ich mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen, mehr in der Natur sein, mit meinem Hund rausgehen. Ich mache gerade den Jagdschein – ich möchte einfach einen Ausgleich schaffen.“

Popp peilt Pokalfinale in Köln

Und dann mit möglichst viel Spaß an der neuen Aufgabe beim aktuellen Drittligisten aus Westfalen angreifen. „Fußball funktioniert bei mir nicht über Krampf, sondern über dieses Gefühl, warum ich das überhaupt mache“, sagte Popp, die sich aktuell von einer muskulären Verletzung erholt und am Ende ihrer erfolgreichen Zeit beim VfL noch ein großes Ziel hat: Das Pokalfinale gegen den FC Bayern am 14. Mai in Köln.

Optimismus trotz Waden-Reha