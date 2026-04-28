Leverkusen holt Ex-Nationalspielerin zurück

SID 28.04.2026 • 12:08 Uhr Carolin Simon wird nach zehn Jahren zurück zu Bayer Leverkusen wechseln. Die ehemalige Nationalspielerin soll ein Gesicht der Mannschaft werden.

Die langjährige Fußball-Nationalspielerin Carolin Simon kehrt im Sommer zum Bundesligisten Bayer Leverkusen zurück.

Wie der Werksklub am Dienstag mitteilte, wechselt die 33 Jahre alte Linksverteidigerin nach sieben Jahren beim deutschen Meister Bayern München ins Rheinland und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Simon hatte bereits von 2013 bis 2016 für Bayer gespielt.

„Mit ihrer großen Erfahrung auf nationaler und internationaler Ebene kann Carolin ein Gesicht unserer Mannschaft werden“, sagte Thomas Eichin, Direktor Lizenz bei Bayer. Simon bringe „eine besondere Siegermentalität mit, die uns sehr guttun wird“.

Simon blickt auf eine erfolgreiche Karriere

Simon gewann seit ihrem Wechsel im Sommer 2019 von Olympique Lyon nach München fünfmal die deutsche Meisterschaft, in der laufenden Saison kam sie in 14 Ligaspielen zum Einsatz. Für die Nationalmannschaft bestritt Simon von 2016 bis 2023 insgesamt 22 Länderspiele.