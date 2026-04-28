Leverkusen holt Ex-Nationalspielerin zurück

Die langjährige Fußball-Nationalspielerin Carolin Simon kehrt im Sommer zum Bundesligisten Bayer Leverkusen zurück.
Leverkusen holt Ex-Nationalspielerin
Wie der Werksklub am Dienstag mitteilte, wechselt die 33 Jahre alte Linksverteidigerin nach sieben Jahren beim deutschen Meister Bayern München ins Rheinland und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Simon hatte bereits von 2013 bis 2016 für Bayer gespielt.
„Mit ihrer großen Erfahrung auf nationaler und internationaler Ebene kann Carolin ein Gesicht unserer Mannschaft werden“, sagte Thomas Eichin, Direktor Lizenz bei Bayer. Simon bringe „eine besondere Siegermentalität mit, die uns sehr guttun wird“.
Simon blickt auf eine erfolgreiche Karriere
Simon gewann seit ihrem Wechsel im Sommer 2019 von Olympique Lyon nach München fünfmal die deutsche Meisterschaft, in der laufenden Saison kam sie in 14 Ligaspielen zum Einsatz. Für die Nationalmannschaft bestritt Simon von 2016 bis 2023 insgesamt 22 Länderspiele.
„Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, habe große Lust auf eine extrem coole Herausforderung und bin sehr froh, zurück nach Leverkusen zu kommen. Damals hatte ich hier eine tolle Zeit und seitdem haben sich sowohl der Klub als auch ich weiterentwickelt“, sagte Simon.
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