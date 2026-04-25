Frauen-Bundesliga: Essen gewinnt Kellerduell - Jena vor Abstieg

SID 25.04.2026 • 14:03 Uhr In der Frauen-Bundesliga entscheidet die SGS Essen das Kellerduell für sich. Vor allem für Gegner Jena sieht es nun düster aus.

Die SGS Essen hat im torreichen Kellerduell der Fußball-Bundesliga ihre Negativserie gestoppt. Der Tabellenvorletzte gewann gegen das Schlusslicht Carl Zeiss Jena 4:3 (2:1) und holte damit im Abstiegskampf nach zuletzt vier Pleiten in Folge wieder ein Erfolgserlebnis.

Zum rettenden Ufer und den Hamburger SV (18 Punkte) auf Rang zwölf fehlen der SGS jedoch weiter drei Zähler. Für Jena sieht es mit sieben Punkten Rückstand drei Spiele vor Schluss düster aus.

Matchwinnerin Touon trifft doppelt