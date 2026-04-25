Frauen-Bundesliga: Essen gewinnt Kellerduell - Jena vor Abstieg

Die SGS Essen hat im torreichen Kellerduell der Fußball-Bundesliga ihre Negativserie gestoppt. Der Tabellenvorletzte gewann gegen das Schlusslicht Carl Zeiss Jena 4:3 (2:1) und holte damit im Abstiegskampf nach zuletzt vier Pleiten in Folge wieder ein Erfolgserlebnis.
Essen gewinnt Kellerduell
In der Frauen-Bundesliga entscheidet die SGS Essen das Kellerduell für sich. Vor allem für Gegner Jena sieht es nun düster aus.
Ella Touon erzielte zwei Tore und zwei Vorlagen
© picture-allienace/frontalvision.com/SID/Marcel Rotzoll
Zum rettenden Ufer und den Hamburger SV (18 Punkte) auf Rang zwölf fehlen der SGS jedoch weiter drei Zähler. Für Jena sieht es mit sieben Punkten Rückstand drei Spiele vor Schluss düster aus.
Matchwinnerin Touon trifft doppelt
Ella Touon (6./58.) war mit zwei Treffern und zwei Vorlagen für Jacqueline Meißner (8./56.) die Matchwinnerin für Essen. Auf der Gegenseite machten es Rieke Tietz (37.), Melina Reuter (61.) und Helen Börner (72.) noch einmal spannend.
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