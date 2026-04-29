Frauen-Bundesliga: Saisonaus für Unions Pawollek

Die Fußballerinnen von Union Berlin müssen „für einen längeren Zeitraum“ auf Mittelfeldspielerin Tanja Pawollek verzichten.
Saisonaus für Unions Pawollek
Die 27-Jährige wurde am Mittwoch erfolgreich operiert, Angaben zur Verletzung der polnischen Nationalspielerin machte der Bundesligist nicht.
Union hat den Klassenerhalt sicher
Pawollek war in der Vorwoche in der Schlussphase der Partie gegen Bayern München (2:3) auf dem Platz behandelt worden und hatte anschließend von zwei Betreuern gestützt das Feld verlassen müssen. Das linke Bein hatte sie dabei nicht belasten können.
In der laufenden Saison stehen noch drei Spiele aus Unioner Sicht aus, am Freitag (15.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) treffen die Köpenikerinnen auf den Mitaufsteiger Hamburger SV. Den Klassenerhalt hat sich Union mit 27 Punkten auf dem Konto bereits gesichert.
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