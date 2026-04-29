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Frauen-Bundesliga: Saisonaus für Unions Pawollek

Saisonaus für Unions Pawollek

Die polnische Nationalspielerin hatte sich in der Partie gegen Bayern München verletzt.
Tanja Pawollek wurde erfolgreich operiert
Tanja Pawollek wurde erfolgreich operiert
© picture alliance / Matthias Koch/SID/Matthias Koch
SID
Die polnische Nationalspielerin hatte sich in der Partie gegen Bayern München verletzt.

Die Fußballerinnen von Union Berlin müssen „für einen längeren Zeitraum“ auf Mittelfeldspielerin Tanja Pawollek verzichten.

Die 27-Jährige wurde am Mittwoch erfolgreich operiert, Angaben zur Verletzung der polnischen Nationalspielerin machte der Bundesligist nicht.

Union hat den Klassenerhalt sicher

Pawollek war in der Vorwoche in der Schlussphase der Partie gegen Bayern München (2:3) auf dem Platz behandelt worden und hatte anschließend von zwei Betreuern gestützt das Feld verlassen müssen. Das linke Bein hatte sie dabei nicht belasten können.

In der laufenden Saison stehen noch drei Spiele aus Unioner Sicht aus, am Freitag (15.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) treffen die Köpenikerinnen auf den Mitaufsteiger Hamburger SV. Den Klassenerhalt hat sich Union mit 27 Punkten auf dem Konto bereits gesichert.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga – montags ab 19.30 Uhr LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1

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