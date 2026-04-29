Frauen-Bundesliga: Saisonaus für Unions Pawollek

SID 29.04.2026 • 11:38 Uhr Die polnische Nationalspielerin hatte sich in der Partie gegen Bayern München verletzt.

Die Fußballerinnen von Union Berlin müssen „für einen längeren Zeitraum“ auf Mittelfeldspielerin Tanja Pawollek verzichten.

Die 27-Jährige wurde am Mittwoch erfolgreich operiert, Angaben zur Verletzung der polnischen Nationalspielerin machte der Bundesligist nicht.

Union hat den Klassenerhalt sicher

Pawollek war in der Vorwoche in der Schlussphase der Partie gegen Bayern München (2:3) auf dem Platz behandelt worden und hatte anschließend von zwei Betreuern gestützt das Feld verlassen müssen. Das linke Bein hatte sie dabei nicht belasten können.