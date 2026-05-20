Ex-Basel-Coach Omar Adlani übernimmt 1. FCN-Frauen

Frauen-Bundesligist 1. FC Nürnberg stellt sich nach dem Klassenerhalt für die kommende Saison neu auf. Omar Adlani löst als Cheftrainer den im April beim Club entlassenen Niederländer Thomas Oostendorp ab.
Neuer Trainer bei FCN-Frauen perfekt
Der 34 Jahre alte Kanadier hatte zuletzt die Frauen des Schweizer Erstligisten FC Basel betreut, zuvor hatte er mehrere Jahre in Finnland gearbeitet.
„Omar konnte in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Funktionen unter Beweis stellen, welche Qualitäten ihn insbesondere in der Entwicklung von Spielerinnen und in der Gestaltung einer klaren Spielidee auszeichnen“, sagte Osman Cankaya, Leiter FCN-Frauenfußball.
Adlani unterlief in der Schweiz kuriose Wechsel-Panne
Er sei stolz darauf, so Adlani, „Teil dieses traditionsreichen Vereins zu werden“. Die Club-Frauen, die in den vergangenen Wochen interimsweise von Isabel Bauer trainiert wurden, belegten in der Bundesliga Rang elf.
In der Schweizer Liga hatte Adlani zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Im Playoff-Viertelfinale gegen St. Gallen hatte sich Basel zwar durchgesetzt. Doch der Coach hatte eine Spielerin eingewechselt, die nicht auf dem Spielberichtsbogen gestanden hatte. Zudem hatte er unerlaubterweise ein fünftes Wechselfenster genutzt. St Gallen legte erfolgreich Einspruch gegen die Wertung ein.
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