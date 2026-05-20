Ex-Basel-Coach Omar Adlani übernimmt 1. FCN-Frauen

SID 20.05.2026 • 14:18 Uhr Der 34-jährige Omar Adlani kommt aus Basel zum Club und löst Thomas Ostendoorp ab. In der Schweiz sorgt er zuletzt für Schlagzeilen.

Frauen-Bundesligist 1. FC Nürnberg stellt sich nach dem Klassenerhalt für die kommende Saison neu auf. Omar Adlani löst als Cheftrainer den im April beim Club entlassenen Niederländer Thomas Oostendorp ab.

Der 34 Jahre alte Kanadier hatte zuletzt die Frauen des Schweizer Erstligisten FC Basel betreut, zuvor hatte er mehrere Jahre in Finnland gearbeitet.

„Omar konnte in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Funktionen unter Beweis stellen, welche Qualitäten ihn insbesondere in der Entwicklung von Spielerinnen und in der Gestaltung einer klaren Spielidee auszeichnen“, sagte Osman Cankaya, Leiter FCN-Frauenfußball.

Adlani unterlief in der Schweiz kuriose Wechsel-Panne

Er sei stolz darauf, so Adlani, „Teil dieses traditionsreichen Vereins zu werden“. Die Club-Frauen, die in den vergangenen Wochen interimsweise von Isabel Bauer trainiert wurden, belegten in der Bundesliga Rang elf.