Bayern-Frauen feiern Double-Party in München

SID 18.05.2026 • 17:21 Uhr Das Team um DFB-Kapitänin Giulia Gwinn präsentierte Meisterschale und DFB-Pokal vom Rathausbalkon.

Die Fußballerinnen von Bayern München haben sich zum Abschluss ihrer zweiten Double-Saison von rund 5000 Fans auf dem Marienplatz feiern lassen. Nach dem Empfang durch Münchens Bürgermeister Dominik Krause präsentierten sich Giulia Gwinn, Kapitänin Glodis Viggosdottir und ihre Kolleginnen am Montagnachmittag mit der Meisterschale und dem DFB-Pokal auf dem Rathausbalkon.

„Ihr, liebes Frauen-Team, habt einmal mehr Geschichte geschrieben: Ungeschlagener Meister, im DFB-Pokal ohne Gegentor, erstmals das Double verteidigt – Ihr macht uns als FC Bayern superstolz“, sagte Vereinspräsident Herbert Hainer während seiner Rede im Rathaussaal.

Das Team von Trainer José Barcala, das zum zweiten Mal in Serie das Double gewonnen hat, durfte sich dort einen Tag nach dem Bundesliga-Abschluss beim Hamburger SV (1:0) im Gästebuch der Stadt eintragen. Aufgrund der Terminkollision war laut Verein in diesem Jahr keine gemeinsame Meisterfeier mit dem Männer-Team von Vincent Kompany am Vortag möglich.