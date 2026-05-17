Ungeschlagen zum Double – Bayerns Frauen schreiben Geschichte

SID 17.05.2026 • 16:28 Uhr Während der FC Bayern die Saison erfolgreich beendet, sichert sich Frankfurt Platz drei. Essen tritt derweil den Gang in die zweite Liga an.

Die Fußballerinnen von Bayern München haben drei Tage nach dem Triumph im DFB-Pokal ihre Bundesliga-Saison ungeschlagen beendet. Am letzten Spieltag setzte sich die Mannschaft von Trainer José Barcala mit 1:0 (0:0) beim Hamburger SV durch und schloss die Spielzeit mit einer Bilanz von 24 Siegen und zwei Unentschieden aus 26 Partien ab.

SGS Essen steigt erstmals ab

Den Gang in die 2. Bundesliga muss derweil neben Carl Zeiss Jena erstmals die SGS Essen antreten. Die Mannschaft von Trainerin Heleen Jaques kam zum Abschluss gegen den SC Freiburg nur zu einem 1:1 (0:0).

Die SGS, die vor 22 Jahren aufgestiegen war, war der letzte reine Frauenverein in der Bundesliga.

Stanway trifft für Bayern

Georgia Stanway traf per Foulelfmeter (89.) am Sonntag für die Münchnerinnen, die bereits im April bei Union Berlin (3:2) ihre insgesamt achte Meisterschaft vorzeitig perfekt gemacht hatten.

Am Donnerstag hatte sich Bayern im DFB-Pokal-Finale gegen den VfL Wolfsburg (4:0) erneut das Double gesichert.

Frankfurt löst Champions-League-Ticket

Im Fernduell um die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation setzte sich Eintracht Frankfurt durch. Die Hessinnen sicherten sich dank eines 4:2 (2:2) gegen Union Berlin mit 51 Punkten den dritten Platz hinter Vizemeister VfL Wolfsburg (58 Punkte).