Bayern-Frauen: 1:1 gegen Hoffenheim – Siegesserie gerissen

SID 06.05.2026 • 20:05 Uhr Nach dem Aus in der Champions League verhindert der Meister mit Mühe die erste Liganiederlage.

Die Meisterinnen von Bayern München haben nach dem Aus in der Champions League die erste Niederlage in der Bundesliga mit Mühe verhindert. Drei Tage nach der Pleite im Halbfinal-Rückspiel beim FC Barcelona (2:4) kam das runderneuerte Team von Trainer José Barcala gegen die TSG Hoffenheim zu einem 1:1 (0:1). Nach 20 Ligaspielen riss damit die Siegesserie des FCB.

Eriksson rettet Bayern per Kopf

Die Bayern, die im Vergleich zum Auftritt im Camp Nou auf sieben Positionen verändert auftraten, liefen lange einem Rückstand hinterher. Abwehrspielerin Magdalena Eriksson (89.) rettete mit einem Kopfball nach einer Hereingabe von Klara Bühl immerhin einen Punkt. Torjägerin Selina Cerci (41.) hatte die TSG in Führung gebracht.

Bayern-Frauen vor erneutem Double

Den Münchnerinnen ist der Meistertitel nicht mehr zu nehmen, im DFB-Pokalfinale könnten die Bayern-Frauen am 14. Mai gegen den VfL Wolfsburg den Doublegewinn aus dem Vorjahr wiederholen.

Hoffenheim Rückschlag im Top-3-Rennen

Hoffenheim erlitt den vielleicht entscheidenden Dämpfer im Rennen um Platz drei, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt. Der Rückstand auf Eintracht Frankfurt beträgt zwei Spieltage vor dem Saisonende sechs Punkte.

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