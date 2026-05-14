Alex Popp: Nach der Karriere Trainerin im Männer-Fußball?

SID 14.05.2026 • 05:31 Uhr Die frühere DFB-Kapitänin äußert sich zu ihren Plänen nach der aktiven Fußball-Karriere.

Alexandra Popp kann sich für die Zeit nach der aktiven Fußball-Karriere auch einen Job im Männerbereich vorstellen. „Vielleicht lande ich hinterher doch als Trainerin auf dem Platz, ich weiß es nicht“, sagte die 35-Jährige vom VfL Wolfsburg bei Sky über ihre Zukunftsgedanken, dabei wäre es ihr „egal“, ob bei den Männern oder Frauen.

„Es muss einfach stimmen. Mein Charakter müsste zur Mannschaft passen“, führte die ehemalige DFB-Kapitänin aus. Im Sommer wird Popp nach 14 Jahren in Wolfsburg zu ihrem Herzensklub Borussia Dortmund wechseln. Beim aktuellen Regionalligisten hat sie einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Popp plant Auszeit nach Karriere

Nach dem Karriereende möchte Popp aber erst einmal durchatmen. „Wenn ich nicht mehr spiele, dann will ich auch mal eine gewisse Zeit selbstbestimmt sein, frei sein. Machen, was ich will, reisen, oder was auch immer“, erklärte die Olympiasiegerin von 2016 ihre Pläne.