Bernauer wird Kellermann-Nachfolgerin in Wolfsburg

SID 29.05.2026 • 10:36 Uhr Der VfL Wolfsburg hat die Nachfolge von Ralf Kellermann geklärt. Vanessa Bernauer wird neue Direktorin Frauenfußball und erhält einen Vertrag bis 2029.

Vanessa Bernauer tritt die Nachfolge von Ralf Kellermann an und wird neue Direktorin Frauenfußball beim Bundesligisten VfL Wolfsburg. Wie der Klub am Freitag mitteilte, erhält die 38 Jahre alte Schweizerin einen Vertrag bis 2029. Zuletzt war die frühere VfL-Spielerin seit ihrem Karriereende 2024 als Sportkoordinatorin für den FC Zürich tätig gewesen.

„Für einen der erfolgreichsten Frauenfußball-Klubs Europas in dieser Funktion arbeiten zu dürfen, ist eine große Ehre, aber auch eine ebenso große Verpflichtung“, sagte Bernauer. Sie beerbt Kellermann, der nach der abgelaufenen Saison zum aufstrebenden Drittligisten Borussia Dortmund gewechselt war.

Bernauer hat selbst in Wolfsburg gespielt

Bernauer hatte von 2014 bis 2018 in Wolfsburg gespielt und viermal den DFB-Pokal sowie zweimal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Bei den Wölfinnen trainierte sie sowohl unter Kellermann als auch unter dem aktuellen Coach Stephan Lerch, der die Mannschaft bereits von 2017 bis 2021 betreut hatte.

Bernauer soll die Wolfsburgerinnen zu alter Stärke zurückführen. Der letzte Meistertitel datiert aus dem Jahr 2022, ehe Bayern München zuletzt viermal in Folge die Schale holte.