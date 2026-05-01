HSV-Frauen patzen im Abstiegskrimi – Union siegt 1:0

Die Fußballerinnen des Hamburger SV müssen im Abstiegskampf weiter zittern. Beim Heimdebüt von Trainer Rodolfo Cardoso unterlag der HSV im Aufsteigerduell Union Berlin 0:1 (0:0) und verpasste den erhofften Befreiungsschlag in der Bundesliga.
HSV-Frauen verpassen Befreiungsschlag
Hamburg hat damit weiter nur drei Punkte Vorsprung auf die SGS Essen, die auf dem ersten Abstiegsplatz liegt. Am Sonntag (14.00 Uhr) kann der Tabellen-13. mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen gleichziehen.
HSV weiter im Abstiegskampf
Der HSV tritt am kommenden Wochenende beim 1. FC Köln (9. Mai) an und empfängt zum Saisonabschluss Meister Bayern München (17. Mai).
Union kletterte dank Amber Tysiak (60.) vorerst auf den achten Rang. Die Hamburgerinnen dominierten, vor allem in der ersten Hälfte, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen – Union-Torhüterin Cara Bösl war mehrfach zur Stelle.
Hamburgerinnen mehrmals im Alu-Pech
Die eingewechselte Vildan Kardesler scheiterte in der Schlussphase am Pfosten (88.). In der Nachspielzeit folgten zwei weitere Aluminiumtreffer der Hamburgerinnen.
Cardoso hatte zuletzt Trainerin Liese Brancao beim HSV abgelöst und im ersten Spiel mit seinem Team einen Sieg beim 1. FC Nürnberg gefeiert (1:0).
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