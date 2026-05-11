Bayer-Frauen träumen weiter von Champions League

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben ihre kleine Chance auf die Champions League gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Roberto Pätzold gewann zum Abschluss des vorletzten Bundesliga-Spieltags mit 3:1 (2:1) bei RB Leipzig und verkürzte durch den fünften Sieg in Serie den Rückstand auf Eintracht Frankfurt auf zwei Punkte.
Bayer träumt weiter von Champions League
Die Mannschaft von Trainer Roberto Pätzold braucht im Saisonfinale dennoch Schützenhilfe, um die Qualifikation für die Königsklasse zu erreichen.
Leverkusen jubelt in Leipzig
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Bayer-Frauen hoffen auf Champions League
Im Saisonfinale am Sonntag (14.00 Uhr) müssen die Bayer-Frauen ihr Heimspiel gegen Werder Bremen gewinnen und gleichzeitig auf eine Niederlage der Frankfurterinnen gegen Union Berlin hoffen, um noch den dritten Tabellenplatz zu erobern und sich damit einen Platz in der Champions-League-Qualifikation zu sichern. Aufgrund der besseren Tordifferenz reicht Frankfurt bereits ein Remis für Platz drei.
Cornelia Kramer (18.), Katharina Piljic (38.) und Ruby Grant (80.) drehten die Partie in Leipzig, nachdem Lisa Baum (4.) RB früh in Führung gebracht hatte. Leipzig verpasste den Sprung auf Tabellenplatz neun.
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