Bayer-Frauen träumen weiter von Champions League

SID 11.05.2026 • 20:00 Uhr Die Mannschaft von Trainer Roberto Pätzold braucht im Saisonfinale dennoch Schützenhilfe, um die Qualifikation für die Königsklasse zu erreichen.

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben ihre kleine Chance auf die Champions League gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Roberto Pätzold gewann zum Abschluss des vorletzten Bundesliga-Spieltags mit 3:1 (2:1) bei RB Leipzig und verkürzte durch den fünften Sieg in Serie den Rückstand auf Eintracht Frankfurt auf zwei Punkte.

Bayer-Frauen hoffen auf Champions League

Im Saisonfinale am Sonntag (14.00 Uhr) müssen die Bayer-Frauen ihr Heimspiel gegen Werder Bremen gewinnen und gleichzeitig auf eine Niederlage der Frankfurterinnen gegen Union Berlin hoffen, um noch den dritten Tabellenplatz zu erobern und sich damit einen Platz in der Champions-League-Qualifikation zu sichern. Aufgrund der besseren Tordifferenz reicht Frankfurt bereits ein Remis für Platz drei.