VfL Wolfsburg: Alexandra Popp tränenreich verabschiedet

SID 17.05.2026 • 14:35 Uhr In Wolfsburg geht eine Ära zu Ende. Kapitänin Alexandra Popp wird bereits vor Anpfiff von ihren Gefühlen überwältigt.

Tränen vor dem Anpfiff: Alexandra Popp ist vor ihrem letzten Tanz beim VfL Wolfsburg emotional verabschiedet worden. Die 35-Jährige führte am Sonntag die Wölfinnen vor 7268 Zuschauenden in der VW Arena ein letztes Mal als Kapitänin beim Saisonfinale gegen den 1. FC Nürnberg auf das Feld. Auf den Rängen ehrten die zahlreichen Fans die Stürmerin mit einer riesigen Choreo.

Emotionaler Popp-Abschied in Wolfsburg

Als überlebensgroße Figur war Popp dort mit dem DFB-Pokal abgebildet, auf Bannern war das Wort „Fußballgöttin“ zu lesen. Bei der offiziellen Ehrung vor Spielbeginn durch die Vereinsverantwortlichen um den ebenfalls scheidenden Sportdirektor Ralf Kellermann brandete tosender Applaus auf und Popp wurde von ihren Gefühlen überwältigt.

„Es wird sehr emotional“, hatte Trainer Stephan Lerch bei MagentaTV schon vorher angekündigt. Popp, die sich Borussia Dortmund anschließen wird, habe den Verein „über so viele Jahre geprägt, gestaltet und auch gelebt“. Es sei „schon etwas Besonderes, was hier heute passiert“, erklärte der Coach.