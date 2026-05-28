Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

FC Bayern: Gwinn an Schulter operiert

FC Bayern: Gwinn erfolgreich operiert

Giulia Gwinn wurde erfolgreich an der Schulter operiert. Die Verteidigerin hatte sich Mitte April im Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich die Schulter ausgekugelt.
Die Frauen des FC Bayern feiert nach einem souveränen 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt ihre vierte Meisterschaft in Folge. Giulia Gwinn und Co. werden mit der Schale kreativ.
SID
Giulia Gwinn wurde erfolgreich an der Schulter operiert. Die Verteidigerin hatte sich Mitte April im Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich die Schulter ausgekugelt.

Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn ist nach ihrer Verletzung an der Schulter erfolgreich operiert worden. Das gab der Double-Gewinner FC Bayern am Donnerstag bekannt.

Die Verteidigerin hatte sich Mitte April im Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich die Schulter ausgekugelt und im Saisonendspurt mit einer Bandage gespielt.

Gwinn verpasst Länderspiele

Bereits seit einer Woche war klar, dass Gwinn aufgrund der Operation die Länderspiele der DFB-Frauen in der WM-Qualifikation gegen Norwegen und in Slowenien (5. und 9. Juli) verpassen wird. „Es ist Fakt, dass die Schulter operiert werden muss“, hatte sie nach dem Pokal-Triumph der Bayern vor zwei Wochen gesagt. Die Kapitänin der Nationalmannschaft werde sich „ab sofort ihrer Reha widmen“, wie die Bayern bekannt gaben.

Im Heimspiel gegen Norwegen in Köln kann das DFB-Team die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien vorzeitig perfekt machen. Die Gruppe A4 führt Deutschland nach dem jüngsten 0:0 in Österreich nur noch mit einem Punkt vor den Norwegerinnen an.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga – montags ab 19.30 Uhr LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite