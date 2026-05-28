FC Bayern: Gwinn an Schulter operiert

SID 28.05.2026 • 15:16 Uhr Giulia Gwinn wurde erfolgreich an der Schulter operiert. Die Verteidigerin hatte sich Mitte April im Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich die Schulter ausgekugelt.

Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn ist nach ihrer Verletzung an der Schulter erfolgreich operiert worden. Das gab der Double-Gewinner FC Bayern am Donnerstag bekannt.

Die Verteidigerin hatte sich Mitte April im Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich die Schulter ausgekugelt und im Saisonendspurt mit einer Bandage gespielt.

Gwinn verpasst Länderspiele

Bereits seit einer Woche war klar, dass Gwinn aufgrund der Operation die Länderspiele der DFB-Frauen in der WM-Qualifikation gegen Norwegen und in Slowenien (5. und 9. Juli) verpassen wird. „Es ist Fakt, dass die Schulter operiert werden muss“, hatte sie nach dem Pokal-Triumph der Bayern vor zwei Wochen gesagt. Die Kapitänin der Nationalmannschaft werde sich „ab sofort ihrer Reha widmen“, wie die Bayern bekannt gaben.