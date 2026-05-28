FC Bayern: Gwinn an Schulter operiert

Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn ist nach ihrer Verletzung an der Schulter erfolgreich operiert worden. Das gab der Double-Gewinner FC Bayern am Donnerstag bekannt.
FC Bayern: Gwinn erfolgreich operiert
Die Verteidigerin hatte sich Mitte April im Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich die Schulter ausgekugelt und im Saisonendspurt mit einer Bandage gespielt.
Gwinn verpasst Länderspiele
Bereits seit einer Woche war klar, dass Gwinn aufgrund der Operation die Länderspiele der DFB-Frauen in der WM-Qualifikation gegen Norwegen und in Slowenien (5. und 9. Juli) verpassen wird. „Es ist Fakt, dass die Schulter operiert werden muss“, hatte sie nach dem Pokal-Triumph der Bayern vor zwei Wochen gesagt. Die Kapitänin der Nationalmannschaft werde sich „ab sofort ihrer Reha widmen“, wie die Bayern bekannt gaben.
Im Heimspiel gegen Norwegen in Köln kann das DFB-Team die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien vorzeitig perfekt machen. Die Gruppe A4 führt Deutschland nach dem jüngsten 0:0 in Österreich nur noch mit einem Punkt vor den Norwegerinnen an.
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