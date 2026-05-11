Top-Transfer: Eintracht Frankfurt holt Nationalspielerin Krumbiegel

Die Fußballerinnen von Bundesligist Eintracht Frankfurt verstärken sich zur kommenden Saison mit Nationalspielerin Paulina Krumbiegel. Die 25 Jahre alte Außenbahnspielerin wechselt vom italienischen Spitzenklub Juventus Turin an den Main und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2029.
Frankfurt holt Nationalspielerin
„Paulina bringt ein für uns extrem spannendes Profil mit. Sie ist als Persönlichkeit sehr ehrgeizig und ambitioniert, hungrig nach Erfolgen. Als Spielerinnentyp ist sie dynamisch, technisch stark und auf den Außenbahnen defensiv wie offensiv flexibel einsetzbar“, sagte Sportdirektorin Babett Peter.
Krumbiegel kommt mit Titel-Erfahrung nach Frankfurt
„Zudem hat Paulina zuletzt auf internationalem Topniveau gespielt und mit Juventus Turin Titel gewonnen“, so Peter weiter: „Wir sind überzeugt, dass sie unserer Mannschaft mit ihren Fähigkeiten und ihrer Erfahrung sofort weiterhelfen wird und gleichzeitig weiteres Entwicklungspotenzial mitbringt.“
Die gebürtige Mannheimerin Krumbiegel wurde bei der TSG Hoffenheim ausgebildet. Für die Kraichgauerinnen absolvierte sie 76 Pflichtspiele. Im Sommer 2024 wechselte Krumbiegel nach Turin, war dort in den vergangenen beiden Jahren Stammspielerin und holte 2025 das Double.
#Für die Nationalmannschaft hat Krumbiegel bisher elf Spiele absolviert, der letzte Einsatz liegt allerdings schon über ein Jahr zurück.
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