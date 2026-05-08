Frauen-Bundesliga: SGS Essen vor Abstieg – 0:3 in Nürnberg

SID 08.05.2026 • 20:30 Uhr Der Hamburger SV kann am Samstag auch rechnerisch besiegeln, was durch die Niederlage der SGS Essen in Nürnberg bereits praktisch unabwendbar ist: der Abstieg.

Der Klassenerhalt der SGS Essen in der Frauen-Bundesliga ist nur noch mit einem Fußball-Wunder möglich. Das Team von Heleen Jaques verlor den Abstiegskracher am vorletzten Spieltag 0:3 (0:1) beim 1. FC Nürnberg und ist einen Spieltag vor dem Saisonende nach 22 Jahren Ligazugehörigkeit so gut wie abgestiegen.

Holt der Hamburger SV am Samstag beim 1. FC Köln (12.00 Uhr) mindestens einen Punkt, ist der Gang in Liga zwei für Essen besiegelt. In der Vorwoche war schon Schlusslicht Carl Zeiss Jena abgestiegen.

Frauen-Bundesliga: SGS Essen vor dem Abgrund

Nach 25 Spielen liegt Essen mit 15 Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz drei Punkte hinter dem HSV – zudem hat die SGS die um zwölf Treffer schlechtere Tordifferenz. Es ist die schwächste Saison in der Vereinsgeschichte, seit 2004 ist Essen, Pokalfinalist von 2021, ununterbrochen in der Bundesliga vertreten gewesen. Nürnberg, vor Anpfiff mit vier Punkten Vorsprung auf Essen, machte durch den Sieg im Max-Morlock-Stadion den Klassenerhalt perfekt.

Am Freitagabend nahm Essens Unheil schon früh seinen Lauf. Nach 58 Sekunden traf Nürnbergs Fany Proniez zur Führung für das Heimteam. Die SGS reagierte gut und hatte mehrere aussichtsreiche Chancen auf den Ausgleich, ließ jedoch alle liegen.