Frauen-Bundesliga: Wolfsburg beendet Durststrecke

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihren Negativlauf in der Bundesliga beendet. Im Heimspiel gegen RB Leipzig gewannen die Wolfsburgerinnen nach Rückstand noch 3:2 (0:1) und feierten damit nach drei Spielen erstmals wieder einen Sieg.
Wolfsburg beendet Durststrecke
Platz zwei hinter Meister FC Bayern ist dem Team von Trainer Stephan Lerch so gut wie sicher, Eintracht Frankfurt hat ein weniger Spiel absolviert und liegt sieben Punkte hinter dem VfL.
Lattwein dreht Spiel für Wolfsburg
Gina-Maria Chmielinski (9.) schoss RB schon früh in Führung. Wolfsburg mühte sich um den Ausgleich und erspielte sich viele Chancen. Janina Minge (58.) und Lena Lattwein (66., 84.) trafen. Das zweite Tor von Chmielinski (90.+1) kam zu spät für Leipzig.
In der Liga hat Wolfsburg die Qualifikationsphase für die Champions League bereits sicher, dafür ist im DFB-Pokal noch ein Titel zum Greifen nah. Am 14. Mai spielen die Wolfsburgerinnen im Finale gegen Bayern München.
Das Endspiel findet im Kölner RheinEnergieStadion statt – dort spielten am Samstag ausnahmsweise auch die Frauen des 1. FC Köln.
Vor 30.411 Zuschauern gewann der FC 3:0 (2:0) gegen Werder Bremen. Lydia Andrade (20.), Anna-Lena Stolze (36.) und Sandra Jessen (55.) waren für den FC erfolgreich.
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