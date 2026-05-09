Frauen-Bundesliga: Wolfsburg sichert sich Vizemeisterschaft

Der VfL Wolfsburg hat sich in der Frauen-Bundesliga die Vizemeisterschaft gesichert. Das Team von Trainer Stephan Lerch gewann am vorletzten Spieltag beim SC Freiburg mit 4:2 (2:1) und ist nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen.
VfL sichert sich Vizemeisterschaft
Der VfL Wolfsburg besiegt den SF Freiburg und ist damit Vizemeister in der Frauen-Bundesliga. Der VfL ist damit für die dritte Qualifikationsrunde der Champions League qualifiziert.
Großer Jubel bei den Wölfinnen
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Camilla Küver (33.), Lena Lattwein (45.+4), Sarai Linder (61.) und Ella Peddemors (76.) erzielten die Tore für die Wölfinnen. Für Freiburg traf Selina Vobian (5.) zur 1:0-Führung, Alena Bienz (63.) zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.
Gewinnt Wolfsburg gegen Bayern den DFB-Pokal?
Durch den zweiten Platz in der Frauen-Bundesliga sind die Wolfsburgerinnen für die dritte Qualifikationsrunde der Champions League qualifiziert.
Am Donnerstag (16.00 Uhr/ZDF) hat Wolfsburg die Chance, die Saison mit einem Titelgewinn zu krönen. Der VfL trifft im DFB-Pokalfinale in Köln auf die deutschen Meisterinnen vom FC Bayern.
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