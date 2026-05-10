Frauen des VfB Stuttgart marschieren in die Bundesliga durch

Die Frauen des VfB Stuttgart haben mit dem dritten Aufstieg in Folge den Durchmarsch in die Fußball-Bundesliga geschafft.
VfB-Frauen erstmals erstklassig
Die VfB-Frauen waren 2022 in der Oberliga Baden-Württemberg gestartet. Nächste Saison werden die Schwäbinnen erstmals in der Bundesliga spielen.
Die Frauen des VfB Stuttgart sind in die Bundesliga aufgestiegen
© IMAGO/Eibner
Das Team von Coach Nico Schneck gewann am vorletzten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg 4:1 (3:1) und kann nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden.
Der steile Aufstieg geht weiter
Die VfB-Frauen waren 2022 in der Oberliga Baden-Württemberg gestartet, mit dem ersten Aufstieg im Jahr 2024 begann der steile Weg nach oben.
Den zweiten Aufsteiger machen der neue Tabellenzweite Mainz 05 und der SC Sand (beide 52 Punkte) am kommenden Sonntag unter sich aus.
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