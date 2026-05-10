Frauen des VfB Stuttgart marschieren in die Bundesliga durch

SID 10.05.2026 • 16:00 Uhr Die VfB-Frauen waren 2022 in der Oberliga Baden-Württemberg gestartet. Nächste Saison werden die Schwäbinnen erstmals in der Bundesliga spielen.

Die Frauen des VfB Stuttgart haben mit dem dritten Aufstieg in Folge den Durchmarsch in die Fußball-Bundesliga geschafft.

Das Team von Coach Nico Schneck gewann am vorletzten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg 4:1 (3:1) und kann nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden.

Der steile Aufstieg geht weiter

Die VfB-Frauen waren 2022 in der Oberliga Baden-Württemberg gestartet, mit dem ersten Aufstieg im Jahr 2024 begann der steile Weg nach oben.