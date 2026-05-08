Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Stürmerin Svenja Fölmli verpflichtet. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wechselt die Schweizer Nationalspielerin zur kommenden Saison vom Ligakonkurrenten SC Freiburg in den Kraichgau und unterschrieb dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.
Hoffenheim verpflichtet Stürmerin Fölmli
Die Schweizer Nationalspielerin kommt vom SC Freiburg und schließt sich den Kraichgauerinnen zur kommenden Saison an.
Fölmli im Freiburger Trikot
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„Wir haben mit Svenja eine torgefährliche und sehr flexible Angreiferin verpflichten können. Wir freuen uns sehr, dass sie unsere Offensive zur kommenden Saison bereichern wird“, sagte Bonnie Busch, Referentin Frauen- und Mädchenfußball.
Fölmli war 2021 vom Schweizer Erstligisten FC Luzern nach Freiburg gekommen. Für die Breisgauerinnen absolvierte sie seitdem 67 Pflichtspiele, in denen sie 34 Scorerpunkte sammelte. In den vergangenen Jahren war Fölmli von zwei Kreuzbandrissen ausgebremst worden, kämpfte sich aber immer wieder auf den Platz zurück.