Hoffenheim verpflichtet Stürmerin Fölmli

SID 08.05.2026 • 10:51 Uhr Die Schweizer Nationalspielerin kommt vom SC Freiburg und schließt sich den Kraichgauerinnen zur kommenden Saison an.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Stürmerin Svenja Fölmli verpflichtet. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wechselt die Schweizer Nationalspielerin zur kommenden Saison vom Ligakonkurrenten SC Freiburg in den Kraichgau und unterschrieb dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

„Wir haben mit Svenja eine torgefährliche und sehr flexible Angreiferin verpflichten können. Wir freuen uns sehr, dass sie unsere Offensive zur kommenden Saison bereichern wird“, sagte Bonnie Busch, Referentin Frauen- und Mädchenfußball.