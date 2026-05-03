Bundesliga: Jena-Frauen abgestiegen - Essen wackelt

Die Fußballerinnen von Carl Zeiss Jena sind aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Das Team von Trainer Florian Kästner verlor im Heimspiel gegen den SC Freiburg 1:5 (0:3) und hat weiterhin sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, zwei Spieltage vor dem Saisonende ist der Klassenerhalt damit nicht mehr möglich. Nach einem 0:4 (0:2) gegen Bayer Leverkusen wird die Luft auch für die SGS Essen immer dünner.
Jena-Abstieg besiegelt
In Jena erwischte Carl Zeiss einen Start zum Vergessen, schon in der 1. Minute traf Svenja Fölmli für die Gäste aus Freiburg. Lisa Kolb (34.), Ingibjörg Sigurdardottir (42.), Sophie Nachtigall (62.) und erneut Fölmli (87.) erhöhten. Der Treffer durch Jenas Isabella Jaron (63.) blieb Randnotiz.
Frauen: Zweiter Bundesliga-Abstieg für Jena
2023/24 war Jena zum zweiten Mal in die Bundesliga aufgestiegen. Schon in der vergangenen Spielzeit wäre Jena sportlich eigentlich wieder abgestiegen. Da die Bundesliga jedoch von zwölf auf 14 Teams aufgestockt wurde, reichte der vorletzte Tabellenplatz zum Klassenerhalt. Nun folgte der zweite Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte.
Auch Traditionsklub Essen droht der Gang in die Zweitklassigkeit. Die SGS, seit 2004 ununterbrochen in der Bundesliga, ist derzeit Vorletzter. Auf den Hamburger SV hat Essen drei Punkte Rückstand, dazu aber auch das deutlich schlechtere Torverhältnis. In den verbleibenden Spielen beim 1. FC Nürnberg (8. Mai) und im Saisonfinale gegen Freiburg müssen Punkte her.
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