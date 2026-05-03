Bundesliga: Jena-Frauen abgestiegen - Essen wackelt

SID 03.05.2026 • 18:14 Uhr Eine heftige Pleite gegen Freiburg besiegelt, was sich für die Fußballerinnen von Carl Zeiss Jena schon lange abgezeichnet hatte.

Die Fußballerinnen von Carl Zeiss Jena sind aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Das Team von Trainer Florian Kästner verlor im Heimspiel gegen den SC Freiburg 1:5 (0:3) und hat weiterhin sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, zwei Spieltage vor dem Saisonende ist der Klassenerhalt damit nicht mehr möglich. Nach einem 0:4 (0:2) gegen Bayer Leverkusen wird die Luft auch für die SGS Essen immer dünner.

In Jena erwischte Carl Zeiss einen Start zum Vergessen, schon in der 1. Minute traf Svenja Fölmli für die Gäste aus Freiburg. Lisa Kolb (34.), Ingibjörg Sigurdardottir (42.), Sophie Nachtigall (62.) und erneut Fölmli (87.) erhöhten. Der Treffer durch Jenas Isabella Jaron (63.) blieb Randnotiz.

Frauen: Zweiter Bundesliga-Abstieg für Jena

2023/24 war Jena zum zweiten Mal in die Bundesliga aufgestiegen. Schon in der vergangenen Spielzeit wäre Jena sportlich eigentlich wieder abgestiegen. Da die Bundesliga jedoch von zwölf auf 14 Teams aufgestockt wurde, reichte der vorletzte Tabellenplatz zum Klassenerhalt. Nun folgte der zweite Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte.