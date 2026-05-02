DFB-Premiere: Live-Mikro bei Werder-Coach Kromp in Frauen-BL

SID 02.05.2026 • 05:55 Uhr Der DFB ermöglicht neue Einblicke aus Trainerinnenperspektive. Erstmals kommt die Technik im Köln zum Einsatz.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gewährt Fußballfans weitere und nähere Einblicke in den Profifußball. Beim Spiel der Frauen-Bundesliga von Werder Bremen beim 1. FC Köln am Samstag (13.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) wird Bremen-Trainerin Friederike Kromp als erste Akteurin an der Seitenlinie verkabelt sein.

Funkmikrofon liefert Live-Einblicke

Kromp werde „ein Funkmikrofon tragen, dessen Inhalte in enger Abstimmung mit dem SV Werder Bremen in die Liveübertragung eingebunden und somit sowohl im TV als auch im Anschluss als Highlightclip für die Fans sichtbar sein werden“, schrieb der DFB in einer Mitteilung. Davon erhoffe sich der Verband „neue, innovative und unmittelbare Einblicke in die Kommunikation an der Seitenlinie“.

Kamera bringt neue Live-Perspektiven