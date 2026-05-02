DFB-Premiere: Live-Mikro bei Werder-Coach Kromp in Frauen-BL

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gewährt Fußballfans weitere und nähere Einblicke in den Profifußball. Beim Spiel der Frauen-Bundesliga von Werder Bremen beim 1. FC Köln am Samstag (13.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) wird Bremen-Trainerin Friederike Kromp als erste Akteurin an der Seitenlinie verkabelt sein.
Wie im US-Sport: Trainerin Kromp wird verkabelt
Funkmikrofon liefert Live-Einblicke
Kromp werde „ein Funkmikrofon tragen, dessen Inhalte in enger Abstimmung mit dem SV Werder Bremen in die Liveübertragung eingebunden und somit sowohl im TV als auch im Anschluss als Highlightclip für die Fans sichtbar sein werden“, schrieb der DFB in einer Mitteilung. Davon erhoffe sich der Verband „neue, innovative und unmittelbare Einblicke in die Kommunikation an der Seitenlinie“.
Kamera bringt neue Live-Perspektiven
Wie es etwa im US-Sport üblich ist, wird Kromp ein kleines Ansteckmikro tragen. Der Verein muss die Inhalte allerdings zunächst freigeben, bevor sie gesendet werden. Weitere Einblicke soll eine Kamera bieten, die „neue Perspektiven im Live-TV ermöglicht“ – sie filmt etwa den Fanblock oder die Auswechselbank. Diese Technologie kommt seit Saisonbeginn immer wieder zum Einsatz.
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