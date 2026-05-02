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DFB-Premiere: Live-Mikro bei Werder-Coach Kromp in Frauen-BL

Wie im US-Sport: Trainerin Kromp wird verkabelt

Der DFB ermöglicht neue Einblicke aus Trainerinnenperspektive. Erstmals kommt die Technik im Köln zum Einsatz.
Bremens Trainerin Frederike Kromp wird verkabelt
Bremens Trainerin Frederike Kromp wird verkabelt
© FIRO/SID
SID
Der DFB ermöglicht neue Einblicke aus Trainerinnenperspektive. Erstmals kommt die Technik im Köln zum Einsatz.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gewährt Fußballfans weitere und nähere Einblicke in den Profifußball. Beim Spiel der Frauen-Bundesliga von Werder Bremen beim 1. FC Köln am Samstag (13.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) wird Bremen-Trainerin Friederike Kromp als erste Akteurin an der Seitenlinie verkabelt sein.

Funkmikrofon liefert Live-Einblicke

Kromp werde „ein Funkmikrofon tragen, dessen Inhalte in enger Abstimmung mit dem SV Werder Bremen in die Liveübertragung eingebunden und somit sowohl im TV als auch im Anschluss als Highlightclip für die Fans sichtbar sein werden“, schrieb der DFB in einer Mitteilung. Davon erhoffe sich der Verband „neue, innovative und unmittelbare Einblicke in die Kommunikation an der Seitenlinie“.

Kamera bringt neue Live-Perspektiven

Wie es etwa im US-Sport üblich ist, wird Kromp ein kleines Ansteckmikro tragen. Der Verein muss die Inhalte allerdings zunächst freigeben, bevor sie gesendet werden. Weitere Einblicke soll eine Kamera bieten, die „neue Perspektiven im Live-TV ermöglicht“ – sie filmt etwa den Fanblock oder die Auswechselbank. Diese Technologie kommt seit Saisonbeginn immer wieder zum Einsatz.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga – montags ab 19.30 Uhr LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1

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