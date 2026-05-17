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Frauen-Bundesliga: Durchmarsch perfekt! Mainz erstmals erstklassig

Durchmarsch in die Bundesliga perfekt

Die Fußballerinnen des FSV Mainz 05 steigen erstmals in die Bundesliga auf. Den Rheinhessinnen gelingt der Durchmarsch ins Oberhaus.
Die Mainzerinnen spielen künftig in der Bundesliga
Die Mainzerinnen spielen künftig in der Bundesliga
© picture alliance / Eibner-Pressefoto/SID/Eibner-Pressefoto/Jan-Niclas Gro
SID
Die Fußballerinnen des FSV Mainz 05 steigen erstmals in die Bundesliga auf. Den Rheinhessinnen gelingt der Durchmarsch ins Oberhaus.

Die Fußballerinnen des FSV Mainz 05 haben erstmals den Sprung in die Bundesliga geschafft. Die Rheinhessinnen setzten sich im Saisonfinale der 2. Bundesliga am Sonntag mit 5:0 (1:0) beim Schlusslicht VfR Warbeyen durch und folgen dem Meister VfB Stuttgart nun ins Oberhaus.

Die Mainzerinnen entschieden das Fernduell mit dem SC Sand (53 Punkte) für sich und schlossen die Saison mit 55 Punkten auf dem zweiten Platz ab. Sand war im Parallelspiel gegen Spitzenreiter Stuttgart nur zu einem 2:2 (1:1) gekommen. Nach dem Aufstieg in die 2. Liga im vergangenen Jahr gelang dem FSV damit der Durchmarsch ins Oberhaus.

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