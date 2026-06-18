Bayern-Frauen: Double-Coach Barcala verlängert bis 2028

SID 18.06.2026 • 11:23 Uhr Personalentscheidung beim FC Bayern- Frauen-Coach José Barcala bleibt den Münchnerinnen erhalten.

Nach dem Double hat Trainer José Barcala seinen Vertrag bei den Fußballerinnen des FC Bayern vorzeitig verlängert. Der 44 Jahre alte Spanier bleibt dem Team um Giulia Gwinn und Klara Bühl nun bis 2028 erhalten.

Der bisherige Kontrakt von Barcala in München hatte eine Laufzeit bis 2027.

Barcala verlängert, Bayern setzen Zeichen

„Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist ein starkes Signal für unsere erfolgreiche gemeinsame Arbeit. José hat in seiner ersten Saison eindrucksvoll gezeigt, dass er unsere Werte lebt und unsere Mannschaft sportlich auf ein neues Level hebt“, sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern.

Man wolle mit Barcala „die positive Entwicklung fortsetzen, um unsere Ziele auf nationaler wie internationaler Ebene zu erreichen“.

Die Bayern-Frauen hatten in der vergangenen Saison unter Barcala Meisterschaft und Pokal gewonnen. In der Champions League waren die Münchnerinnen im Halbfinale am späteren Sieger FC Barcelona gescheitert. Der Triumph in der Königsklasse ist weiterhin das große Ziel.

Barcala schwärmt von Team-Entwicklung