Bayern-Frauen holen Top-Talent Mattner – Mega-Verstärkung!

SID 16.06.2026 • 11:49 Uhr Zur kommenden Saison verstärkt sich der FC Bayern mit Sarah Mattner. Die 23-Jährige wechselt von St. Pölten nach München.

Die Fußballerinnen von Meister Bayern München verstärken sich zur kommenden Saison mit Sarah Mattner. Die 23-Jährige wechselt vom österreichischen Vizemeister SKN St. Pölten zum Doublegewinner.

Mattner, die bisher einmal in den Kader der deutschen A-Nationalmannschaft berufen worden war, unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

Mattner verstärkt Bayern-Flügel

„Sarah hat sich in den vergangenen Jahren in der österreichischen Bundesliga sehr gut entwickelt und gehörte dort zu den herausragenden Spielerinnen der Saison – ihre Nominierung für die deutsche A-Nationalmannschaft in diesem Jahr kommt daher nicht von ungefähr“, sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern: „Wir sind überzeugt, dass sie mit ihrem Potenzial und ihrer Mentalität den nächsten Schritt bei uns gehen und unserer Mannschaft zusätzliche Qualität und Variabilität verleihen wird.“

Mattner sprach von einem „großen Schritt in meiner Karriere“, sie habe „das Gefühl, genau am richtigen Ort zu sein“. Die Flügelspielerin besitzt den deutschen und französischen Pass. In den Juniorinnen-Teams lief sie für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) auf.