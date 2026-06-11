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Bayern-Frauen holen Ajax-Keeperin van Eijk – Vertrag bis 2029

Bayern-Frauen verkünden Transfer

Regina van Eijk wechselt von Ajax Amsterdam zum deutschen Meister. Die Torhüterin unterschreibt einen Vertrag bis 2029.
Neu bei den Bayern-Frauen: Regina van Eijk
Neu bei den Bayern-Frauen: Regina van Eijk
© picture-alliance/BILDBYRÅN/SID/TON DOMPELING
SID
Regina van Eijk wechselt von Ajax Amsterdam zum deutschen Meister. Die Torhüterin unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Die Fußballerinnen von Meister Bayern München verstärken sich zur kommenden Saison mit der niederländischen Torhüterin Regina van Eijk.

Van Eijk ersetzt Grohs bei Bayern

Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, wechselt die 24-Jährige von Ajax Amsterdam zu den Bayern und erhält einen Vertrag bis 2029. Die Nationalspielerin ersetzt Maria Luisa Grohs, die die Münchnerinnen nach sieben Jahren verlassen wird.

Van Eijk, die bei Ajax in den vergangenen Jahren zur Stammtorhüterin aufgestiegen war und 2025 erstmals für die Nationalmannschaft nominiert wurde, sei „eine Torhüterin, die trotz ihres jungen Alters bereits über reichlich Erfahrung verfügt und in wichtigen Spielen Verantwortung übernommen hat“, sagte Bayern-Direktorin Bianca Rech: „Sie tritt auf dem Platz sehr souverän und selbstbewusst auf und strahlt dabei eine große Ruhe aus“. Mit ihrer „positiven, offenen und aufgeweckten Art“ ergänze sie das Torhüterinnen-Team der Bayern „optimal“.

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