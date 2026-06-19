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FC Bayern bindet Juwel Gmeineder bis 2028 – Leihe zu Werder

FC Bayern bindet Talent längerfristig

Gleichzeitig verleihen die Münchnerinnen die 18-Jährige in der kommenden Saison an Werder Bremen.
Marie Gmeineder im DFB-Dress
Marie Gmeineder im DFB-Dress
© picture-alliance/SID/Maximilian Koch
SID
Gleichzeitig verleihen die Münchnerinnen die 18-Jährige in der kommenden Saison an Werder Bremen.

Der FC Bayern hat sein Talent Marie Gmeineder längerfristig an sich gebunden. Die 18-Jährige hat ihren Vertrag beim Double-Gewinner bis 2028 verlängert. Gleichzeitig wird sie für die kommende Saison an Ligarivale Werder Bremen verliehen.

Gmeineder reift in Bremen weiter

Gmeineder hatte in der vergangenen Saison ihr Pflichtspieldebüt im Dress der ersten Mannschaft gefeiert. „Marie hat sich in den vergangenen zwei Spielzeiten sehr gut entwickelt“, sagte der Sportliche Leiter Francisco De Sá Fardilha, sie habe „mutig agiert und überzeugt. Das stimmt uns sehr optimistisch mit Blick auf ihre Zukunft bei uns.“

In Bremen solle die U19-Nationalspielerin „auf hohem Niveau weitere wichtige Erfahrungen“ sammeln. „Unter der Leitung von Cheftrainerin Fritzy Kromp, von deren Fähigkeiten im Umgang mit jungen Top-Talenten wir sehr überzeugt sind, kann Marie den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen.“

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