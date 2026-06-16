1. FC Köln holt U23-Star Sophie Nachtigall – Vertrag bis 2029!

SID 16.06.2026 • 10:33 Uhr Der 1. FC Köln verstärken sich zur neuen Saison mit der U23-Nationalspielerin Sophie Nachtigall. Die Mittelfeldspielerin erhält bei dem Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis 2029.

Die Frauen des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln verstärken sich zur neuen Saison mit der U23-Nationalspielerin Sophie Nachtigall. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Demnach erhält die 22-Jährige, die vom SC Freiburg kommt, in der Domstadt einen Vertrag bis 2029.

Nachtigall überzeugt mit Spielintelligenz

Die zentrale Mittelfeldspielerin war erst im Sommer des vergangenen Jahres von Eintracht Frankfurt in den Breisgau gewechselt. Insgesamt bestritt sie bislang 27 Bundesligaspiele und erzielte dabei ein Tor. Nachtigall überzeuge „durch ihre technische Qualität, ihre hohe Spielintelligenz und ihre mannschaftsdienliche Spielweise“, wurde Nicole Bender-Rummler, Direktorin Frauen- und Mädchenfußball beim 1. FC Köln, zitiert.