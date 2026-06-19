Hoffenheim holt Barca-Juwel Laia Martret bis 2029

SID 19.06.2026 • 15:35 Uhr Nach dem Transfer der Angreiferin Martine Fenger bekommen die Fußballerinnen der TSG erneut Verstärkung vom Champions-League-Sieger.

Die TSG Hoffenheim hat in der Frauen-Bundesligadas nächste Talent vom Champions-League-Sieger FC Barcelona verpflichtet. Wie der Tabellenvierte der abgelaufenen Saison am Freitag bekannt gab, kommt Angreiferin Laia Martret (20) von Barcelona II und erhält einen Vertrag bis 2029. Eine Woche zuvor hatte bereits Martrets Sturmkollegin Martine Fenger (19) unterschrieben.