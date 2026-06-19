Hoffenheim holt Barca-Juwel Laia Martret bis 2029

Die TSG Hoffenheim hat in der Frauen-Bundesligadas nächste Talent vom Champions-League-Sieger FC Barcelona verpflichtet. Wie der Tabellenvierte der abgelaufenen Saison am Freitag bekannt gab, kommt Angreiferin Laia Martret (20) von Barcelona II und erhält einen Vertrag bis 2029. Eine Woche zuvor hatte bereits Martrets Sturmkollegin Martine Fenger (19) unterschrieben.
TSG sichert sich „Top-Talent“
Nach dem Transfer der Angreiferin Martine Fenger bekommen die Fußballerinnen der TSG erneut Verstärkung vom Champions-League-Sieger.
Spaniens Laia Martret (r.) bei der U-20 WM 2024
© AFP/SID/JOAQUIN SARMIENTO
Martret hat im Januar in Barcelona debütiert und wurde 2022 mit Spaniens U17 Weltmeisteri. „Laia ist ein absolutes Top-Talent im europäischen Frauenfußball“, sagte Hoffenheims Referentin für Frauen- und Mädchenfußball, Bonnie Busch. In Katalonien hat Martret in der zweiten spanischen Liga in der vergangenen Saison in 24 Einsätzen insgesamt zehn Tore erzielt.