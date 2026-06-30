Frauen-Bundesliga vor eigener DFL: Clubs machen Profi-Weg frei

SID 30.06.2026 • 13:16 Uhr Der Vertrag soll im Juli 2027 wirksam werden.

Der Weg zur „Frauen-DFL“ ist so gut wie frei: Die 14 Klubs der Frauen-Bundesliga haben auf der Mitgliederversammlung des Ligaverbands (FBL) dem ausgehandelten Grundlagenvertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zugestimmt. Nun muss der Vertrag „nur“ noch von einem außerordentlichen DFB-Bundestag im Herbst abgesegnet werden, er soll am 1. Juli des kommenden Jahres in Kraft treten.

Neuer Grundlagenvertrag für Frauen-Bundesliga

Der Grundlagenvertrag regelt die Eckpunkte der Zusammenarbeit in der zweigleisigen Verbandsstruktur, wie sie bei den Männern seit einem Vierteljahrhundert mit dem DFB und der Deutschen Fußball Liga (DFL) besteht. Der FBL e.V. wird ordentliches Mitglied im DFB, die Ligaverbands-Präsidentin Katharina Kiel nimmt einen Platz im DFB-Präsidium ein.

Die Frauen-Bundesligisten beschlossen zudem die Gründung der FBL GmbH als Tochtergesellschaft. Sie soll spätestens ab Oktober als operative Ligagesellschaft zentrale Aufgaben wie die Organisation, Vermarktung und Weiterentwicklung verantworten. Kiel und die 1. Vizepräsidentin Veronica Saß übernehmen bis zur Bestellung einer hauptamtlichen Geschäftsführung interimistisch die Leitung der GmbH. Eine externe Personalberatung soll nach einer hauptamtlichen Geschäftsführung suchen.

Klubs starten Vermarktungs-Ausschreibung

Außerdem ermächtigten die Klubs das Präsidium, das Medien- und Vermarktungskonzept national und international auszuschreiben. Die Ausschreibung umfasst zunächst die Spielzeiten 2027/28 und 2028/29. „Die Frauen-Bundesliga wird sichtbarer, innovativer und wachstumsfähiger. Der Fokus liegt jetzt auf Umsetzung und Tempo“, sagte Kiel.