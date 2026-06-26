SC Freiburg trennt sich überraschend von Frauen-Coach Kapllani

Edmond Kapllani ist nicht länger Trainer bei den Frauen des SC Freiburg. Wie der Bundesliga-Klub am Freitag bekannt gab, trennen sich beide Seiten in Einvernehmen. Ein Nachfolger des 43-Jährigen werde in Kürze verkündet.
Frauen: Trainer-Aus in Freiburg
Edmond Kapllani ist nicht mehr Trainer der Frauen des SC Freiburg. Der 43-Jährige verlässt den Verein nach nur einer Saison.
Verlässt den SC Freiburg: Edmond Kapllani
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Kapllani dankt Team und Verein
„Verantwortlicher Trainer einer Frauen-Bundesliga-Mannschaft zu sein, war für mich ein großer Vertrauensvorschuss und ein großer Schritt, den ich gerne gegangen bin“, sagte Kapllani: „Ich bedanke mich bei der Mannschaft, meinen Staff-Kolleginnen und -Kollegen sowie den Verantwortlichen für diese Chance. Die Arbeit hat mir Freude bereitet. Dem Sport-Club und dem Team wünsche ich weiterhin den größtmöglichen Erfolg.“
Der gebürtige Albaner hatte den Bundesligaklub im Sommer 2025 übernommen und wurde mit dem Team Tabellenachter. In seiner aktiven Karriere schrieb er als bester ausländischer Torschütze in der 2. Liga Geschichte. Vor seiner Station bei den Freiburgerinnen war er U17-Co-Trainer des Karlsruher SC.