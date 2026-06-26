SC Freiburg trennt sich überraschend von Frauen-Coach Kapllani

SID 26.06.2026 • 11:54 Uhr Edmond Kapllani ist nicht mehr Trainer der Frauen des SC Freiburg. Der 43-Jährige verlässt den Verein nach nur einer Saison.

Edmond Kapllani ist nicht länger Trainer bei den Frauen des SC Freiburg. Wie der Bundesliga-Klub am Freitag bekannt gab, trennen sich beide Seiten in Einvernehmen. Ein Nachfolger des 43-Jährigen werde in Kürze verkündet.

Kapllani dankt Team und Verein

„Verantwortlicher Trainer einer Frauen-Bundesliga-Mannschaft zu sein, war für mich ein großer Vertrauensvorschuss und ein großer Schritt, den ich gerne gegangen bin“, sagte Kapllani: „Ich bedanke mich bei der Mannschaft, meinen Staff-Kolleginnen und -Kollegen sowie den Verantwortlichen für diese Chance. Die Arbeit hat mir Freude bereitet. Dem Sport-Club und dem Team wünsche ich weiterhin den größtmöglichen Erfolg.“