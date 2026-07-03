Wolfsburg-Ass wechselt nach England: "Haben es uns nicht leicht gemacht"

SID 03.07.2026 • 13:27 Uhr Justine Kielland verlässt den VfL Wolfsburg. Die zentrale Mittelfeldspielerin unterschreibt nach zwei Jahren in der Bundesliga bei Aston Villa.

Der VfL Wolfsburg geht ohne Mittelfeldspielerin Justine Kielland in die neue Saison. Wie der Tabellenzweite der Frauen-Bundesliga am Freitag bekanntgab, wechselt die norwegische Nationalspielerin in die englische Women’s Super League zu Aston Villa. Zur Höhe der Ablösesumme machten die Wölfe keine Angabe.

Ablösesumme gibt den Ausschlag

„Wir haben es uns nicht leicht gemacht, als Justine mit dem Wunsch nach einer Vertragsauflösung auf uns zukam“, sagte Vanessa Bernauer, Direktorin Frauenfußball beim VfL. Ausschlaggebend für den Transfer der 23-Jährigen, die beim siebenmaligen deutschen Meister einen Vertrag bis 2027 besaß, sei letztlich die wirtschaftliche Komponente gewesen.

„Mit Blick auf die zuletzt stark steigenden Ablösesummen im internationalen Frauenfußball gilt es auch für uns, eine Balance zwischen sportlicher Wettbewerbsfähigkeit und Erlösorientierung zu finden“, erklärte Bernauer.