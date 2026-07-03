Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Wolfsburg-Ass wechselt nach England: "Haben es uns nicht leicht gemacht"

Wolfsburg-Ass wechselt nach England

Justine Kielland verlässt den VfL Wolfsburg. Die zentrale Mittelfeldspielerin unterschreibt nach zwei Jahren in der Bundesliga bei Aston Villa.
Im MagentaTV Breakfast Club äußert sich Wagner zum Rücktritt von Julian Nagelsmann und thematisiert die massiven Kommunikationsprobleme zwischen dem ehemaligen Bundestrainer und der Mannschaft.
SID
Justine Kielland verlässt den VfL Wolfsburg. Die zentrale Mittelfeldspielerin unterschreibt nach zwei Jahren in der Bundesliga bei Aston Villa.

Der VfL Wolfsburg geht ohne Mittelfeldspielerin Justine Kielland in die neue Saison. Wie der Tabellenzweite der Frauen-Bundesliga am Freitag bekanntgab, wechselt die norwegische Nationalspielerin in die englische Women’s Super League zu Aston Villa. Zur Höhe der Ablösesumme machten die Wölfe keine Angabe.

Ablösesumme gibt den Ausschlag

„Wir haben es uns nicht leicht gemacht, als Justine mit dem Wunsch nach einer Vertragsauflösung auf uns zukam“, sagte Vanessa Bernauer, Direktorin Frauenfußball beim VfL. Ausschlaggebend für den Transfer der 23-Jährigen, die beim siebenmaligen deutschen Meister einen Vertrag bis 2027 besaß, sei letztlich die wirtschaftliche Komponente gewesen.

„Mit Blick auf die zuletzt stark steigenden Ablösesummen im internationalen Frauenfußball gilt es auch für uns, eine Balance zwischen sportlicher Wettbewerbsfähigkeit und Erlösorientierung zu finden“, erklärte Bernauer.

Kielland war zur Saison 2024/25 vom norwegischen Erstligisten SK Brann Bergen zu den Niedersachsen gewechselt und absolvierte in der Bundesliga 33 Spiele, in denen sie vier Tore erzielte.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite