Leverkusen bindet Torfrau Borggräfe – Leihe verlängert!

Torhüterin Rafaela Borggräfe wird auch in der kommenden Saison für Bundesligist Bayer Leverkusen auf. Wie der Werksklub am Dienstag mitteilte, wird die Leihe der 26-Jährigen, die im vergangenen Winter vom FC Liverpool gekommen war, um ein weiteres Jahr verlängert.
Bayer schafft Klarheit im Tor
Die 26-Jährige Rafaela Borggräfe kam im vergangenen Winter per Leihe vom FC Liverpool.
Torhüterin Rafaela Borggräfe bleibt der Werkself erhalten
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Borggräfe bleibt Bayer-Rückhalt im Tor
„Rafaela hat sich in der vergangenen Rückrunde ohne Anlaufschwierigkeiten eingefunden und war ein sehr guter Rückhalt für uns“, sagte Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Bayer-Frauen: „Sie ist für uns sportlich, aber auch von der Mentalität her eine große Verstärkung. Durch ihre Leihe sind wir auf der Torwart-Position für die kommende Saison sehr gut aufgestellt.“
Borggräfe absolvierte nach ihrem Wechsel aus der englischen Women’s Super League (WSL) zehn Bundesligaspiele für Leverkusen. Zuvor hatte sie von 2013 bis 2025 für den SC Freiburg gespielt. Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) durchlief Borggräfe alle Nachwuchsteams bis zur U23 und wurde im Dezember 2024 erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert.