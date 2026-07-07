Leverkusen bindet Torfrau Borggräfe – Leihe verlängert!

SID 07.07.2026 • 16:03 Uhr Die 26-Jährige Rafaela Borggräfe kam im vergangenen Winter per Leihe vom FC Liverpool.

Torhüterin Rafaela Borggräfe wird auch in der kommenden Saison für Bundesligist Bayer Leverkusen auf. Wie der Werksklub am Dienstag mitteilte, wird die Leihe der 26-Jährigen, die im vergangenen Winter vom FC Liverpool gekommen war, um ein weiteres Jahr verlängert.

Borggräfe bleibt Bayer-Rückhalt im Tor

„Rafaela hat sich in der vergangenen Rückrunde ohne Anlaufschwierigkeiten eingefunden und war ein sehr guter Rückhalt für uns“, sagte Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Bayer-Frauen: „Sie ist für uns sportlich, aber auch von der Mentalität her eine große Verstärkung. Durch ihre Leihe sind wir auf der Torwart-Position für die kommende Saison sehr gut aufgestellt.“