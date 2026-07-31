Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

Neuer Job für den Werder-Boss

Neuer Job für den Werder-Boss

Neuer Job für Klaus Filbry: Der Werder Boss agiert künftig als 2. Vizepräsident der Frauen-Bundesliga.
Klaus Filbry hat einen neuen Job
Klaus Filbry hat einen neuen Job
© IMAGO/DeFodi Images
SID
Neuer Job für Klaus Filbry: Der Werder Boss agiert künftig als 2. Vizepräsident der Frauen-Bundesliga.

Werder Bremens Klaus Filbry ist zum 2. Vizepräsident der Frauen-Bundesliga (FBL) ernannt worden. Die 14 Mitgliedsklubs wählten den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Hanseaten einstimmig in das Präsidium. Zuvor war Florian Zeutschler (SGS Essen) ausgeschieden.

Das FBL-Präsidium besteht damit aus der Präsidentin Katharina Kiel, der 1. Vizepräsidentin Veronica Saß und dem 2. Vize Filbry. Dessen Vorgänger Zeutschler war wegen des Abstiegs der SGS Essen aus der Frauen-Bundesliga satzungsgemäß aus dem FBL-Präsidium ausgeschieden.

Werden Playoffs eingeführt?

„Mit Klaus Filbry ist unser Präsidium für die nächste Entwicklungsphase der FBL sehr gut aufgestellt. Er kennt die Perspektive der Klubs ebenso wie die Anforderungen an eine professionell geführte und wirtschaftlich erfolgreiche Liga. Diese Verbindung ist für die anstehenden Weichenstellungen besonders wertvoll“, sagte FBL-Präsidentin Kiel am Freitag.

Zu diesen Weichenstellungen könnte auch die Einführung von Playoffs um die Meisterschaft zählen. Ausscheidungsspiele um den Titel und eine Abstiegsrelegation zählen zu den geplanten Rechtepaketen, die aktuell mit potenziellen Medienpartnern diskutiert werden. Ob das Modell umgesetzt wird, ist aber offen.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga – montags ab 19.30 Uhr LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite