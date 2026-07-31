Bayern-Frauen-Schock: Kett & Imade fallen wochenlang aus

SID 31.07.2026 • 13:00 Uhr Doppeltes Verletzungspech bei den Münchnerinnen: Bei beiden Spielerinnen ist das Sprunggelenk betroffen.

Die Fußballerinnen von Bayern München müssen „mehrere Wochen“ ohne Nationalspielerin Franziska Kett und die spanische Torjägerin Edna Imade auskommen. Wie der Doublesieger am Freitag bekannt gab, haben sich beide während der Vorbereitung am Sprunggelenk verletzt.