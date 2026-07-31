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Bayern-Frauen-Schock: Kett & Imade fallen wochenlang aus

Rückschlag für die Bayern

Doppeltes Verletzungspech bei den Münchnerinnen: Bei beiden Spielerinnen ist das Sprunggelenk betroffen.
Verletzung stoppt Franziska Kett (r.)
Verletzung stoppt Franziska Kett (r.)
© AFP/SID/PAUL ELLIS
SID
Doppeltes Verletzungspech bei den Münchnerinnen: Bei beiden Spielerinnen ist das Sprunggelenk betroffen.

Die Fußballerinnen von Bayern München müssen „mehrere Wochen“ ohne Nationalspielerin Franziska Kett und die spanische Torjägerin Edna Imade auskommen. Wie der Doublesieger am Freitag bekannt gab, haben sich beide während der Vorbereitung am Sprunggelenk verletzt.

Für den FC Bayern beginnt die neue Saison mit dem Supercup am 15. August (19.30 Uhr/DF1) gegen den Vizemeister VfL Wolfsburg in Ingolstadt. In der Woche danach steigt das Eröffnungsspiel der Bundesliga, wenn die Titelverteidigerinnen am 21. August (18.20 Uhr/ZDF, DAZN und MagentaSport) bei Union Berlin zu Gast sind.

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