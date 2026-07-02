Frauen-Bundesliga: Union schnappt sich Top-Talent Egli

Bundesligist Union Berlin hat die Schweizer Angreiferin Leela Egli verpflichtet. Die 19-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten SC Freiburg zu den Köpenickerinnen. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Über die Vertragslaufzeit wurde, wie bei den Hauptstädtern üblich, keine Angabe gemacht.
Union verpflichtet Offensivtalent
„Der Wechsel zu Union ist für mich ein bedeutender Schritt und fühlt sich sehr gut an. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde schnell klar: Die Bedingungen und Ambitionen des Vereins passen perfekt zu mir“, sagte Egli.
Egli verstärkt Unions Offensive
Union-Geschäftsführerin Jennifer Zietz lobte die Offensivspielerin trotz ihres jungen Alters als bereits erfahrene Profi-Fußballerin: „Sie wird uns im Angriff zusätzliche Möglichkeiten geben und die Variabilität im Offensivspiel erhöhen.“
Egli gilt als eines der größten Offensivtalente der Schweiz. Mit 16 Jahren gewann sie mit dem FC Zürich die Schweizer Meisterschaft, zudem wurde sie bei ihrem Debüt in der Champions League im August 2022 zur jüngsten Spielerin der Wettbewerbsgeschichte. Für den SC Freiburg absolvierte die Stürmerin seit Januar 2024 insgesamt 48 Pflichtspiele und erzielte dabei acht Tore sowie drei Vorlagen. Für die Schweizer A-Nationalmannschaft kommt sie bislang auf vier Einsätze.
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