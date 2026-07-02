Frauen-Bundesliga: Union schnappt sich Top-Talent Egli

SID 02.07.2026 • 17:23 Uhr Union Berlin verstärkt seine Offensive. Von einem Ligakonkurrenten kommt ein Toptalent.

Bundesligist Union Berlin hat die Schweizer Angreiferin Leela Egli verpflichtet. Die 19-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten SC Freiburg zu den Köpenickerinnen. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Über die Vertragslaufzeit wurde, wie bei den Hauptstädtern üblich, keine Angabe gemacht.

„Der Wechsel zu Union ist für mich ein bedeutender Schritt und fühlt sich sehr gut an. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde schnell klar: Die Bedingungen und Ambitionen des Vereins passen perfekt zu mir“, sagte Egli.

Egli verstärkt Unions Offensive

Union-Geschäftsführerin Jennifer Zietz lobte die Offensivspielerin trotz ihres jungen Alters als bereits erfahrene Profi-Fußballerin: „Sie wird uns im Angriff zusätzliche Möglichkeiten geben und die Variabilität im Offensivspiel erhöhen.“