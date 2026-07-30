Neuzugang beim HSV

SID 30.07.2026 • 12:06 Uhr Neuzugang beim Hamburger SV: Polens Nationalkeeperin Kinga Szemik wechselt in die Metropole.

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat die polnische Nationaltorhüterin Kinga Szemik verpflichtet. Die 29-Jährige wechselt vom englischen Erstligisten West Ham United an die Elbe, zur Vertragslaufzeit machte der HSV keine Angabe.

„Kinga ist eine Torhüterin von internationalem Top-Niveau, die ihre Qualität in den vergangenen Jahren auf der größten europäischen Bühne eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat“, sagte Christoph Rohmer, Direktor NLZ & Sportstrategie beim HSV, über die 1,82 Meter große Torhüterin.

Szemik zuletzt Nummer eins bei West Ham

„Mit ihrer Erfahrung aus der Women’s Super League wird sie unserem jungen Team nicht nur zusätzliche Stabilität verleihen, sondern auch eine wichtige Führungsrolle einnehmen.“