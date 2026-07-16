1. FC Köln verpflichtet Island-Juwel Heidarsdottir bis 2029

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat sich mit der isländischen Nationalspielerin Saedis Run Heidarsdottir verstärkt. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, kommt die 21-Jährige vom norwegischen Vizemeister Valerenga Oslo und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Mitentscheidend für den Transfer waren auch Gespräche mit ihrer Nationalmannschafts- und künftigen Klubkollegin Sandra Maria Jessen.

Heidarsdottir, die 2024 mit Oslo das Double aus Meisterschaft und Pokal holte und in der Champions League schon gegen den FC Bayern spielte, sei „eine spielstarke Außenverteidigerin mit einem hervorragenden linken Fuß, bringt große Qualität bei Standards mit und verfügt über ein ausgezeichnetes Spielverständnis“, sagte Nicole Bender-Rummler, Direktorin Frauen- und Mädchenfußball beim FC: „Mit ihrem hohen Entwicklungspotenzial, ihrer Mentalität und ihrer großen Einsatzbereitschaft passt sie hervorragend zu uns.“