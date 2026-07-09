Bayer-Sensation: Kosovo-Star Misini unterschreibt bis 2029

SID 09.07.2026 • 13:24 Uhr Die kosovarische Nationalspielerin Lumbardha Misini erhält einen Vertrag bis 2029.

Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich für die kommende Spielzeit die Dienste der kosovarischen Nationalspielerin Lumbardha Misini gesichert.

Die Mittelfeldspielerin wechselt vom Schweizer Meister Servette FC zum Tabellenfünften der zurückliegenden Bundesliga-Saison. In Leverkusen erhält die 23-Jährige einen Vertrag bis 2029.

Misini verstärkt Leverkusens Mittelfeld

„Sie wird eine treibende Kraft im Mittelfeld sein, den Ton angeben und den Übergang zwischen Abwehr und Angriff gestalten“, sagte Sportdirektor Achim Feifel: „Dass sich eine Spielerin ihres Kalibers für Bayer 04 entschieden hat, ist ein großes Plus für uns.“