Bayer-Sensation: Kosovo-Star Misini unterschreibt bis 2029

Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich für die kommende Spielzeit die Dienste der kosovarischen Nationalspielerin Lumbardha Misini gesichert.
Bayer holt Kosovo-Nationalspielerin
Die Mittelfeldspielerin wechselt vom Schweizer Meister Servette FC zum Tabellenfünften der zurückliegenden Bundesliga-Saison. In Leverkusen erhält die 23-Jährige einen Vertrag bis 2029.
Misini verstärkt Leverkusens Mittelfeld
„Sie wird eine treibende Kraft im Mittelfeld sein, den Ton angeben und den Übergang zwischen Abwehr und Angriff gestalten“, sagte Sportdirektor Achim Feifel: „Dass sich eine Spielerin ihres Kalibers für Bayer 04 entschieden hat, ist ein großes Plus für uns.“
Sie wolle „Energie und Leidenschaft“ einbringen, erklärte Misini, die bereits 28 Mal für den Kosovo spielte. Ihr Vorbild: Granit Xhaka, der Leverkusen 2025 verließ: „Er hat mich inspiriert, weshalb ich meiner Familie schon vor langer Zeit gesagt habe, dass ich eines Tages auch gerne für Bayer 04 spielen würde“, so Misini.