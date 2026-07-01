Nike löst adidas ab: Neue Bälle für die Frauen-Bundesliga

SID 01.07.2026 • 19:09 Uhr In der Frauen-Bundesliga kommt es zu einem Wechsel der Ball-Ausrüster.

In der Frauen-Bundesliga wird ab der kommenden Saison mit Nike-Bällen gespielt. Das teilten das US-Unternehmen und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Die Partnerschaft läuft über acht Jahre und beinhaltet auch die 2. Frauen-Bundesliga und den Supercup. Nike folgt auf adidas.

Nike-DFB-Partnerschaft beginnt 2027

Die Zusammenarbeit ist Bestandteil des Deals zwischen dem Sportartikelriesen und dem DFB, der 2024 beschlossen worden war und für große Aufregung gesorgt hatte. Neben der Ausstattung der Frauen-Wettbewerbe beginnt im Januar 2027 die Partnerschaft mit dem deutschen Verband, Nike wird zum Jahresbeginn die Trikots der Nationalmannschaften stellen.

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Nike neue Impulse für die Zukunft des Frauenfußballs in Deutschland zu setzen“, sagte Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH und Co. KG.