Rekord-Transfer in der Frauen-Bundesliga!

Rekord-Transfer im Frauenfußball: Außenstürmerin Lisa Baum (19) verlässt Bundesligist RB Leipzig und wechselt zum englischen Topklub FC Arsenal. Das gaben beide Vereine am Dienstag bekannt.
Rekorddeal in der Frauen-Bundesliga
Wie die Bild berichtet, soll die Ablösesumme insgesamt 600.000 Euro betragen und wäre damit die höchste, die jemals für eine Spielerin aus der Frauen-Bundesliga gezahlt wurde.
Die Summe setzt sich demnach aus einer garantierten Ablöse sowie nahezu sicher eintretenden Bonuszahlungen zusammen. Über die Vertragslaufzeit ist bisher nichts bekannt.
Der bisherige Rekord lag bei 550.000 Euro, die für Eintracht Frankfurts Lara Prasnikar gezahlt wurden, als sie 2025 zum Utah Royals FC in den USA wechselte.
Baum vor großer Herausforderung
„Ich freue mich riesig, zu Arsenal zu wechseln, und kann es kaum erwarten, loszulegen“, sagte Baum: „Diese Liga ist unglaublich konkurrenzstark und Arsenal ist ein großer Verein. Ich freue mich darauf, mich dieser Herausforderung zu stellen und mich mit den Besten zu messen.“
Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB Leipzig, sagte: „Dass Lisa bereits jetzt den nächsten Schritt gehen kann, spricht für die hervorragende Entwicklung, die sie hier in kurzer Zeit genommen hat. Ihr Transfer ist in vielerlei Hinsicht eine gute Lösung für alle Beteiligten.“
Baum war erst im Sommer 2025 vom Hamburger SV nach Leipzig gewechselt und entwickelte sich auf Anhieb zur Stammspielerin. In ihrer einzigen Saison für RB kam die sechsmalige deutsche U23-Nationalspielerin in 25 von 26 Bundesligaspielen zum Einsatz, erzielte sechs Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.