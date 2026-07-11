VfL Wolfsburg holt U23-Ass Landenberger – Abwehr-Boost bis 2029

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg erhalten weitere personelle Verstärkung für die Abwehr. U23-Nationalspielerin Julia Landenberger wechselt vom Liga-Konkurrenten RB Leipzig zum Vizemeister und unterschrieb dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029, wie der VfL am Samstag mitteilte.
Landenberger wechselt nach Wolfsburg
Die 22 Jahre alte Abwehrspielerin kommt aus Leipzig und soll beim Vizemeister "den nächsten Schritt" machen.
Von Leipzig nach Wolfsburg: Julia Landenberger
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Landenberger strebt Champions-League-Einsatz an
Die 22-Jährige verfüge „über internationale Erfahrung, hat sich auf ihren bisherigen Stationen stark entwickelt und bringt den nötigen Ehrgeiz mit, um bei uns den nächsten Schritt zu gehen“, sagte VfL-Direktorin Vanessa Bernauer: „Auf dem Platz werden wir insbesondere von ihren Fähigkeiten im Spielaufbau profitieren.“ In Leipzig hatte die Ex-Münchnerin Landenberger noch einen Vertrag bis 2027.
„Wir haben die gleichen Ziele, und dazu gehört für mich an erster Stelle, in der Champions League zu spielen“, sagte Landenberger über ihren Wechsel, „aber mittelfristig auch wieder Titel in Angriff zu nehmen.“
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