VfL Wolfsburg holt U23-Ass Landenberger – Abwehr-Boost bis 2029

SID 11.07.2026 • 11:03 Uhr Die 22 Jahre alte Abwehrspielerin kommt aus Leipzig und soll beim Vizemeister "den nächsten Schritt" machen.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg erhalten weitere personelle Verstärkung für die Abwehr. U23-Nationalspielerin Julia Landenberger wechselt vom Liga-Konkurrenten RB Leipzig zum Vizemeister und unterschrieb dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029, wie der VfL am Samstag mitteilte.

Landenberger strebt Champions-League-Einsatz an

Die 22-Jährige verfüge „über internationale Erfahrung, hat sich auf ihren bisherigen Stationen stark entwickelt und bringt den nötigen Ehrgeiz mit, um bei uns den nächsten Schritt zu gehen“, sagte VfL-Direktorin Vanessa Bernauer: „Auf dem Platz werden wir insbesondere von ihren Fähigkeiten im Spielaufbau profitieren.“ In Leipzig hatte die Ex-Münchnerin Landenberger noch einen Vertrag bis 2027.